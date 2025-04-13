新北改造福民公園 海龜遊戲場打造全齡療癒空間
新北市政府持續推動老舊公園改造，新店區福民公園於去年完成整建，設置全新「海龜主題」遊戲場，結合磨石子滑梯、繩網、鑽管、彈跳床等多元遊具，打造全齡友善的休憩空間。市府指出，期望透過特色共融、公園再造，讓市民在日常生活中感受幸福與療癒。
新北市景觀處表示，福民公園設立逾30年，是新店區居民重要的親子休閒據點，此次改建除翻新設施，也強化景觀與生態環境，是少數保有水池設計的公園之一。水池經升級改造，增設水中過濾系統與互動踩水車，並進行砌石與植栽美化，提升整體安全性與趣味性。
景觀處指出，改建後的遊戲場結合海龜造型溜滑梯、鳥巢鞦韆與彈跳床等設施，主打Q版動物設計風格，吸引大小朋友目光，視覺上也帶來療癒效果。整體空間依據不同年齡層需求進行配置，兼顧身體發展與社交互動功能，讓孩子能安心探索、盡情遊玩。
此外，公園步道、體健設施與健康步道亦同步優化，打造更完善的多元休閒環境。景觀處長林俊德表示，福民公園展現市府公共空間改造成果，也見證地方居民與城市綠地間的情感連結，未來將持續推動老舊公園改善，營造老少咸宜的多元友善遊戲空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言