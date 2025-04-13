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新北改造福民公園 海龜遊戲場打造全齡療癒空間

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
公園生態池池透過砌石、植栽，成為福民公園的一大特色。圖／新北市景觀處提供
公園生態池池透過砌石、植栽，成為福民公園的一大特色。圖／新北市景觀處提供

新北市政府持續推動老舊公園改造，新店區福民公園於去年完成整建，設置全新「海龜主題」遊戲場，結合磨石子滑梯、繩網、鑽管、彈跳床等多元遊具，打造全齡友善的休憩空間。市府指出，期望透過特色共融、公園再造，讓市民在日常生活中感受幸福與療癒。

新北市景觀處表示，福民公園設立逾30年，是新店區居民重要的親子休閒據點，此次改建除翻新設施，也強化景觀與生態環境，是少數保有水池設計的公園之一。水池經升級改造，增設水中過濾系統與互動踩水車，並進行砌石與植栽美化，提升整體安全性與趣味性。

景觀處指出，改建後的遊戲場結合海龜造型溜滑梯、鳥巢鞦韆與彈跳床等設施，主打Q版動物設計風格，吸引大小朋友目光，視覺上也帶來療癒效果。整體空間依據不同年齡層需求進行配置，兼顧身體發展與社交互動功能，讓孩子能安心探索、盡情遊玩。

此外，公園步道、體健設施與健康步道亦同步優化，打造更完善的多元休閒環境。景觀處長林俊德表示，福民公園展現市府公共空間改造成果，也見證地方居民與城市綠地間的情感連結，未來將持續推動老舊公園改善，營造老少咸宜的多元友善遊戲空間。

福民公園超萌的「海龜」溜滑梯，視覺上給人療癒的氛圍。圖／新北市景觀處提供
福民公園超萌的「海龜」溜滑梯，視覺上給人療癒的氛圍。圖／新北市景觀處提供
新店區福民公園近年透過市府老舊公園改善計畫，提升公園設施與遊樂空間，更是新店區少數擁有水池的公園。圖／新北市景觀處提供
新店區福民公園近年透過市府老舊公園改善計畫，提升公園設施與遊樂空間，更是新店區少數擁有水池的公園。圖／新北市景觀處提供
新店區福民公園以海龜設計主題作為全新遊戲場。圖／新北市景觀處提供
新店區福民公園以海龜設計主題作為全新遊戲場。圖／新北市景觀處提供

海龜

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