萬華快喘不過氣..45輛垃圾車遷移 里長跳腳2千人連署抗議

北市長蔣萬安淡水河岸美化，卻讓萬華區里長跳腳「大小眼」，因美化淡水河斥資18億，卻要將45輛垃圾車移到萬華放，議員洪婉臻問蔣萬安「萬華快喘不過氣，交通與環境您看到了嗎？」質疑漠視地方民意，里長已連署兩千份陳情書抗議。

北市府表示，會加強里長溝通，也會充分尊重地方意見。

「45輛垃圾車要移到萬華，華中里根本負荷不了」。華中里長黃世豪氣憤表示，現在華中里堤外已停了2千多輛車、還有中繼魚市場改建、環南市場每天從中永和、板橋上千輛次採買車輛，還有公車調度站等，一天至少人潮2至3萬人，早已每天交通壅塞，還要塞45輛垃圾車？

黃也提到，去年1月里內也發生死亡車禍，這3年多交通事故更有5千7百多件，過年採買的連結車更是排到環河快速道路去，絕對不適合在停放垃圾車。「根本是暗渡陳倉。」甚至讓他更生氣的是，市府規畫要將垃圾車移至華中里提外，也完全沒先跟里長溝通，「嫌惡設施都在我這邊，社區均衡發展不能這樣搞」。

「根本是暗渡陳倉。」甚至讓里長生氣的是，市府規畫要將垃圾車移至華中里提外，也完全沒有跟里長溝通，現在光他里內兩千份里民都已經連署反彈，甚至萬華的其他里長也都支持反對，嫌惡設施包括漁產，公車調度站都在我這邊，社區均衡發展不能這樣搞。

洪婉臻調閱華中橋下周邊交通車流量，發現「華中水門左轉環河南路三段」及「華中水門直走至萬大路」，除原有卸貨菜車、客運、私家車輛及垃圾車，尖峰時段已塞爆。周邊停車場使用率極高，現有約3303輛汽機車格位幾乎全數滿載。若再加上45輛大型環保垃圾車進出，不僅將造成嚴重交通安全隱憂，停車空間也將超出負荷。

洪指出，蔣市府早在去年1月就已計畫將垃圾車停車場設置在萬華，更直接裁示環保局須在今年8月前完成環保垃圾車遷移作業。

「令人震驚的是，華中里長直到今年2月底由別里里民口中聽聞此消息」，洪質疑，政府在作出重大影響居民生活品質的決定前，竟刻意隱瞞、完全不尊重在地居民權益。」

里長已地方居民連署2千份，還有萬華區其他里長也反對此垃圾車移到的規畫。北市府表示，對於萬華區的交通與整體環境，當然要來改善，會加強里長溝通，也會充分尊重地方意見。