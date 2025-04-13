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房東拒設籍 租屋族無奈挨罰

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
不少「北漂族」租屋北市想設籍遭拒，被市府強制遷籍到戶所被罰300至900元，近5年已3017件。本報資料照片
不少「北漂族」租屋北市想設籍遭拒，被市府強制遷籍到戶所被罰300至900元，近5年已3017件。本報資料照片

不少「北漂族」租屋北市想設籍，房東卻不肯，最後被市府強制遷籍到戶政事務所，被裁罰300至900元，近5年已3017件。市議員曾獻瑩批評市府不作為，讓房客陷制度夾縫動彈不得；民政局回應是「依法行政」，不得不為，未來會加強政策溝通指引。

C小姐陳情說，換租屋過程全戶遭前房東強制遷出戶籍，新房東卻堅決不讓她設籍，最終戶籍被遷至戶所，戶所告知可能會罰款最高900元，理由是「逾期未辦遷入登記」。她無奈地說，沒人想違法，根本「無處可遷」。

依戶籍法第79條，戶籍遷出卻未限期辦理遷徙登記，會被開罰300至900元。市府統計2020至2024年間，北市共裁罰3017件，平均每天有1到2件。

租客指出，許多房東擔心房客設籍後將被國稅局查稅，或導致房屋稅變非自用住宅、所得納入租金收入後導致補貼被取消等因素，一開始就跟租客講明勿遷入戶籍。

「房東不准，房客無奈接受，結果就是戶政單位開罰了事。」曾獻瑩發現，至2024年底，全市戶籍暫掛戶政事務所者多達1萬6818人，每區皆破千件，這些人多半因房東拒絕而無法設籍，內政部雖多次強調房東不得拒絕房客設籍，但實務上已破功。

曾獻瑩指出，問題根本在於租屋市場與戶籍制度斷鏈，租客須被罰款，否則與房東利益衝突，市府應正視問題結構，思考制度改善方向，而非僅以裁罰處理。民政局指出，若有居住事實、房東卻不同意設籍，可檢具身分證及租約等直接申請遷入登記。至於戶籍「無處可遷」被罰款，這是依法行政、不得不為。

民政局指出，租客因設籍與房東間衝突，影響因素很多，未來市府將加強相關政策溝通指引，增加租客設籍可能性。

戶籍 房東 租客

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