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三鶯線無人駕駛動態測試開跑

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
捷運三鶯線已展開模擬營運狀態的無人駕駛動態測試。圖／新北市捷運局提供
捷運三鶯線已展開模擬營運狀態的無人駕駛動態測試。圖／新北市捷運局提供

捷運三鶯線本月展開模擬營運狀態的無人駕駛動態測試，民眾不時可見列車在高架軌道行駛。新北捷運局表示，目前機廠主變電站、主維修廠、行控中心及駐車廠結構均已完成，進度已達82.87％，預計6月底完成全線第三軌安裝，8月全線動態測試，11月全系統整合，12月底完工。

捷運三鶯線列車去年開始上主線段測試，8月展開列車機廠靜態測試、9月列車開始上主線進行動態測試皆達標，今年4月列車測試進入「模擬營運狀態的無人駕駛動態測試」階段，目標4月底前完成優先段LB04（橫溪站）到LB08（鶯歌車站）測試。

無人駕駛動態測試是模擬正常營運模式下的自動駕駛情況，重點在串連列車與號誌連鎖系統間的整合，確認車站與列車上相關設備功能展現，包含到站廣播、旅客資訊顯示、月台門自動開關、自動列車監控等。

三鶯線目前機廠主變電站等均已完成，正持續進行裝修、水環及機電設備安裝測試作業，捷運局說，列車穩定性測試完成後，報交通部審查並進行履勘，確認安全無虞後即可通車。

捷運局指出，三鶯線完工通車之後，可在頂埔站轉乘板南線進入大台北都會區捷運路網，鶯歌車站可轉乘台鐵，並在鶯桃福德站透過三鶯線延伸八德段串連桃園綠線。

高架軌道已有列車行駛測試，民眾近期發現相當驚喜，紛紛詢問目前完工進度，希望早日通車。

三鶯線 新北捷運

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