筆電廠商發起1個讚折1元鬧消費爭議！事後提告買家 消保官協商中

台灣筆電廠商喜傑獅在中華隊奪下世界12強棒球錦標賽冠軍後，於臉書、IG等相關社群平台發起「1個讚折抵1元」，活動期間累積1.7萬個讚，不料事後跳票還修改規則，近期更提告購買筆電的民眾。北市法務局表示，已有6件進入消保官協商程序，呼籲公司撤回訴訟與消費者溝通。

近期有網友在社群發文指，遭到喜傑獅提告，貼文一出多名網友也紛紛跳出來表示被喜傑獅提告，據了解，遭提告的是購買筆電的300多名顧客，提出民事訴訟主張契約無效。

為此，台北市法務局消服中心主任葉家豪表示，台北市受理有關喜傑獅申訴案件共計16件，其中有6件進入消保官協商程序，業者與消費者均未到場協商。

葉家豪說，企業經營者應致力充實消費資訊，並確保廣告內容真實，業者應負擔的義務不得低於廣告內容，於契約成立後並應確實履行。業者應遵守法令以善盡其對消費者的社會責任。

葉家豪說，喜傑獅捨棄與消費者面對面溝通協調處理的方式，反而採取訴訟，並非一間良善的業者面對問題時所應有的態度，呼籲喜傑獅撤回訴訟，積極與消費者溝通協調，以謀求雙贏的解決方案。