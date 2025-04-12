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北捷淡水信義線狗狗友善列車 毛孩探索車廂萌翻

中央社／ 台北12日電

響應2025國際寵物日，北捷淡水信義線今天推出「狗狗友善列車」，來回行駛共16班次；列車中飼主相互交流經驗，狗狗也可走出籠子及相互玩耍打招呼，彷彿狗狗聚會現場。

台北捷運表示，這是第3年舉辦活動，考量貓咪獨特天性，經蒐集各界專業建議，今年從善如流調整規劃，改為推出「狗狗友善列車」，車側及車頭顯示器均加註「狗狗列車」字樣，來回行駛共16個班次，沿途正常停靠各站，不須事先報名即可搭乘，禁止具攻擊性犬隻參加。

台北市長蔣萬安與惠光導盲犬學校「教育宣導犬」Ellie從台大醫院站搭乘至台北101/世貿站，Ellie展現訓練有素的沉穩，熟練地「引導」蔣萬安從進站一路走向月台、走進車廂，展現專業的一面。

蔣萬安說，Ellie不僅是視障朋友的得力夥伴，更是象徵北市對無障礙環境與寵物友善政策的重視。他特別呼籲大家遇到導盲犬時請主動禮讓，千萬不要打擾或是餵食，讓導盲犬能專心執行任務；藉由活動，進一步推廣飼主責任及促進公共空間共融精神。

列車行駛途中，飼主們交流照護經驗，佩戴胸背帶及牽引繩的狗狗們也走出寵物籠，感受車廂空間，搖著尾巴與其他狗狗打招呼，車廂宛如一場小型的「狗狗見面會」。網友也分享溫馨畫面，看到狗狗興奮地探索車廂、相互嗅聞，留言直呼可愛。

北捷表示，為加強推廣飼主責任教育，今年特別開設動保講座，淡水信義線3月份起推出5部動保教育列車，以醒目標語宣導毛孩搭乘捷運及照護注意事項，將捷運列車化身為行動動保教室，提升動保意識。

活動當天行駛的列車，北捷指出，使用雙層空調濾網過濾車內空氣，活動結束後將送回機廠進行全面消毒清潔並更換空調濾網，完成清潔後重返線上提供載客服務。

北捷提醒，開放中、小型寵物車可比照一般隨身行李乘車，且不須額外購票；大型寵物車可於開放乘車時段及車站，購買人車合一的「攜帶寵物車單程票」搭車。提醒飼主攜帶寵物搭車應包覆完整並妥善照顧，寵物車請搭乘電梯、大型寵物車請停放首尾車廂，共同維護良好乘車環境。

台北捷運 寵物 狗狗

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