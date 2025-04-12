緬甸強震 歸僑協會：13日新年浴佛改為平安祈福

緬甸強震造成重大傷亡，緬甸歸僑協會表示，13日緬甸新年浴佛改為平安祈福，並募款獻上重建力量。新北市佛教會指出，13日舉辦浴佛大典祈福，願災難遠離、人民安康。

中華民國緬甸歸僑協會等民間社團、校友會、志工團發起「328緬甸地震聯合賑災委員會」。委員會今天下午在緬甸歸僑協會的臉書（Facebook）粉專發布信息表示，強震造成無數家庭破碎，災民流離失所，身為緬僑深感痛心也感同身受，無法袖手旁觀。

聯合賑災委員會指出，災民急需援助，為此發起公開勸募，已獲得衛生福利部核可，也盼望善心團體、社會各界伸援，展現慈悲與善良，幫災民度過難關，重建家園。

歸僑協會表示，原訂明天（13日）上午在新北市中和區華新街舉辦的「緬甸新年浴佛活動」將改為「2025緬甸平安祈福活動」，盼以祈禱凝聚希望，為罹難者祈願安息，為受災的親友送上溫暖，為家鄉緬甸的重建獻上祝福。

新北市佛教會今天指出，慶祝釋迦牟尼佛誕辰，13日將在新北市三重綜合體育館舉行浴佛大典祈福法會，下午有佛學講座與舞台劇演出。

緬甸3月底發生大地震，新北市佛教會表示，面對突如其來的天災，更需以慈悲心共度難關，為世界、為台灣祈福，願災難遠離、人民安康。