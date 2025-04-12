文山人注意！景美景興太子宮4/13遶境活動交通管制

照片為文山第二分局提供

臺北市文山區景美景興太子宮訂於114年4月13日景美一帶舉行遶境活動，活動自17時開始，迄22時結束，遶境隊伍預計於17時陸續於景興路、景興路46巷集結，預估隨行遶境信徒約350人及陣頭8陣；臺北市政府警察局文山第二分局為維護活動期間交通順暢，實施相關交通管制疏導措施如下(視狀況提前或延後)：

一、時間：4月13日15時至23時。

二、活動範圍：景興路、景中街、景文街、景美街、景後街等路段。

文山第二分局將視現場活動及交通狀況，針對以上路段及周邊道路實施彈性交通管制，並呼籲有駕車之民眾隨時收聽警察廣播電臺路況報導，提前改道，行經路段勿任意違規停車，應遵守現場員警指揮，避免造成道路車流延滯及耽誤行車時間，俾共同維護交通順暢與安全。

聚傳媒