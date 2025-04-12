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傍晚大雨與強風機率高 北市府呼籲市民做好防護

中央社／ 台北12日電

北市府表示，今天受鋒面影響，下午至傍晚可能有大雨及強陣風，環保局加強巡檢溝渠及清疏，建管、新工處等要求加固廣告招牌及鷹架等；提醒民眾做好防強風降雨措施。

台北市政府提醒，根據中央氣象署最新預報資料，今鋒面接近，北市中午多雲悶熱，下午至傍晚受到鋒面影響，轉陰短暫陣雨或雷雨，雨勢可達大雨等級，並伴隨5至7級強陣風。日夜溫差大，高溫約32度，晚間低溫降至17度。建議外出的民眾攜帶雨具和外套備用。

北市府表示，台北市災害防救辦公室昨已通報相關局處，傍晚可能受颮線系統影響，平地最大陣風可能達7級，短延時強降雨（平地時雨量預計達30至50毫米）的機率高，各局處加強相關整備工作。

包含環保局加強巡檢行政區溝渠及清疏，另提醒民眾協助巡檢溝渠；水利處針對抽水站進行試俥操作及加強防汛設備設施巡檢及移動式抽水機的維護保養工作。

另請士林區公所加強宣導民眾避免至雙溪水域戲水。捷運公司針對捷運地面段及高架段軌道部分，加強周遭掉落物巡檢工作。

市府相關單位於假日如有辦理戶外活動，需準備相關防護措施。

北市府 鋒面

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