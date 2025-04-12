夜間強降雨將報到 新北市府呼籲市民外出留意安全

依據交通部中央氣象署及新北市氣象團隊天氣風險公司研判天氣資訊，新北市12日受鋒面接近並通過影響，自下午起逐漸轉為有短暫陣雨天氣，尤其是晚間20時起至明（13）日凌晨2時之間降雨最為明顯，降雨量可達大雨等級，並且伴隨 7 級以上陣風發生機會，其中北海岸地區如淡水、三芝、石門、金山、萬里；西側市區如林口、八里、新莊、板橋、三重、樹林、鶯歌等；南側山區如三峽、新店、烏來等，皆有可能出現局部短時強降雨。

因應此波鋒面，新北市災害防救辦公室表示，已請各區公所派員監控轄內雨情並進行防汛整備，適時啟動災情查通報，並由新北市氣象團隊隨時掌握最新降雨狀況。此外水利局亦已進行水門及抽水站巡檢（含機組保養）、滯洪池降低水位及放空、溝渠清淤等超前布署。

侯市長目前正在日本考察，仍特別呼籲市民注意氣象資訊，外出要特別留意雨勢影響，尤其道路溼滑，一定要特別小心行車安全，並請民眾隨時注意新北市政府相關社群及災訊 E 點通相關資訊。