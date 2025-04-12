快訊

民進黨大罷免、立院杯葛頻甲動 綠委苦嘆：摸不透柯建銘下一步

驅逐移民出狠招！川普「賜死」6千人 下一波對象曝光

經典賽／評2026年分組史上最難 韓媒：其實中華隊已領先南韓

喜傑獅推慶12強活動卻告客戶 北市府受理16申訴案

中央社／ 台北12日電

筆電廠商喜傑獅去年為慶賀12強棒球賽台灣隊奪冠，推出「1個讚折1元」活動卻提告客戶。台北市法務局今天說，已受理16件申訴案，6件進入消保協商，呼籲業者撤訟和消費者溝通

東森新聞報導，客製電腦業者喜傑獅去年11月為慶祝台灣隊拿下12強棒球賽冠軍，推出「1個讚折（新台幣）1元」的活動，未料疑似撐不住訂單量而偷改規則，引發網友怒火。如今傳出，業者對購買筆電的300多名客戶提告，引發軒然大波。

對此，法務局下午透過新聞訊息回應，台北市消服中心主任葉家豪指出目前北市共受理相關申訴案計16件，其中有6件進入消保官協商程序，業者與消費者均未到場協商。

葉家豪表示，喜傑獅捨棄與消費者面對面溝通協調處理的方式，反而採取訴訟方式，並非一間良善的業者面對問題時所應有的態度。呼籲喜傑獅撤回訴訟，積極與消費者溝通協調，以謀求雙贏的解決方案。

他說，企業經營者應致力充實消費資訊，並確保廣告內容真實，業者應負擔的義務不得低於廣告內容，於契約成立後並應確實履行。業者應遵守法令以善盡其對消費者的社會責任。

北市 消費者 溝通

延伸閱讀

「颮線系統」傍晚恐來襲！北市府急向6局處急發整備令

北市府官網設服務專區 助企業因應對等關稅衝擊

北市議會赴上海考察遭調查局約談 她怒轟：要戒嚴了嗎？

議員批關稅對策舊瓶新裝 北市長蔣萬安：聆聽企業需求

相關新聞

「颮線系統」傍晚恐來襲！北市府急向6局處急發整備令

北市上午發布天氣提醒，下午至傍晚受到鋒面影響，雨勢可達大雨等級，並伴隨5-7級強陣風。日夜溫差很大，高溫約32℃，晚間低...

三鶯線進度達82.87％ 無人駕駛動態測試4月開跑...驚喜見列車行

捷運三鶯線進度各界關注，目前機廠主變電站、主維修廠、行控中心及駐車廠結構均已完成，正在裝修、水環及機電設備安裝測試作業，...

吸客新招？新莊安全帽店掛「川普粉絲消費收145%服務費」引討論

美國總統川普2日宣布對美國貿易夥伴全面開徵對等關稅，引發熱烈討論。有民眾發現，在新北市新莊區一家安全帽店，在店外掛上「川...

北捷今狗狗列車出發...貓也能來 蔣萬安牽導盲犬響應

響應國際寵物日，北捷今天推出「狗狗友善列車」，台北市長蔣萬安也出席活動，並且牽著導盲犬Ellie一起搭乘捷運。北捷表示，...

政大邀台北市副市長暢談安心活力的未來進行式

國立政治大學社會科學學院行政管理碩士學程與永續規劃設計研究中心今（12）日聯合舉辦專題講座，特別邀請台北市副市長張溫德蒞...

推廣野生動物保育意識 野柳海洋世界推3天新北市民門票半價

為推廣野生動物保育意識，新北市動保處長期輔導野柳海洋世界轉型成海洋保育教育場域，即日起至4月14日，合作推出新北市市民門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。