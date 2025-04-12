吸客新招？新莊安全帽店掛「川普粉絲消費收145%服務費」引討論
美國總統川普2日宣布對美國貿易夥伴全面開徵對等關稅，引發熱烈討論。有民眾發現，在新北市新莊區一家安全帽店，在店外掛上「川普粉絲消費收145%服務費」紅布條，引人注目。
近日美國宣布提高關稅，已成為討論話題。這家位於新莊區民安路上的安全帽店，被發現應景掛上「川普粉絲消費收145%服務費」，被民眾PO上網討論，新北市議員林秉宥轉發貼文表示「ㄧ看就知道是新莊」。
有網友留言指出「這間是陸配」、「真好心的店家，直接讓人不用浪費時間」，「照給啊，叫他報給國稅局啊，營業稅照收」、「快搬去中國大陸，生意一定旺」，也有網友留言抱怨店家服務態度不好。
記者多次致電給店家，電話雖然有通但無人接聽，抵達店面詢問時，店內員工僅表示，老闆不在店內，無法代為回應。
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