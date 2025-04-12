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北捷今狗狗列車出發...貓也能來 蔣萬安牽導盲犬響應

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民眾帶著愛犬搭乘「狗狗友善列車」，狗狗也能自在地於飼主身上或捷運車廂內走動。記者邱書昱／攝影
民眾帶著愛犬搭乘「狗狗友善列車」，狗狗也能自在地於飼主身上或捷運車廂內走動。記者邱書昱／攝影

響應國際寵物日，北捷今天推出「狗狗友善列車」，台北市長蔣萬安也出席活動，並且牽著導盲犬Ellie一起搭乘捷運。北捷表示，列車共來回16個班次，列車也會加註「狗狗列車」，象山站最晚發車時間為下午5點14分，淡水站最晚發車時間為下午5點5分。

蔣萬安表示，這是第三年一起響應國際寵物日活動，北市府舉辦狗狗友善列車、狂犬病疫苗接種攤位等，同時近年也布建許多寵物友善措施，包含今年有20處的狗狗公園、活動區，還會在內湖、松山、華中興建，尤其是華中狗活動區也有細分為小型犬專區，達到安全分流空間。

蔣萬安也說，內湖動物之家也於去年7月動工，接下來會如期完工，屆時揮別陰暗潮濕，迎接更明亮乾淨的場域，並以生命教育、醫療服務設施，打造全台毛孩的指標。

此次活動，蔣萬安也牽著惠光導盲犬學校的「教育宣導犬」Ellie一起從台大醫院站搭乘到台北101市貿站。惠光導盲犬學校介紹，導盲犬訓練是要走在視障者的左手邊去引導帶路，同時也呼籲民眾若遇到導盲犬要做到「四不一問」，不呼叫、不餵食、不撫摸、不拒絕並主動詢問。

北捷表示，今年推出「狗狗友善列車」於12日下午1點左右，分別在淡水信義線、淡水站發車，每列4節，來回共16個班次，民眾不需要報名即可搭乘，列車也會定期消毒並裝設濾網。

北捷說，考量貓咪天性，經過各界專業建議，今年調整以「狗狗友善列車」，如果想要帶貓咪搭乘捷運的飼主，仍以一般寵物搭車規定，將貓咪放置在寵物籠、車內，並全程包覆。

北捷提醒飼主，進站時要裝設在寵物箱或寵物車，上車後配戴胸背帶及牽引繩，即可免關籠。

台北市長蔣萬安與來自北海道的導盲犬Ellie一起搭乘「狗狗友善列車」。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安與來自北海道的導盲犬Ellie一起搭乘「狗狗友善列車」。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安（中）出席活動。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安（中）出席活動。記者邱書昱／攝影

北捷 寵物 狗狗 蔣萬安

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