政大邀台北市副市長暢談安心活力的未來進行式

國立政治大學社會科學學院行政管理碩士學程與永續規劃設計研究中心今（12）日聯合舉辦專題講座，特別邀請台北市副市長張溫德蒞臨，以「台北安心活力的未來進行式」為題發表專題演講。張溫德以「永續共融，希望首都」為破題主軸，全面分享台北市近年施政成果與未來發展藍圖，並從「安全之都」、「運動之都」、「未來之都」三大面向，與政大師生深入交流首都施政的前瞻願景。

講座中，張溫德詳實介紹市府團隊正積極推動多項政策與建設，致力於打造具備交通友善、食安守護、健康守護、智慧耐災、安心居住、大都更思維、全民樂運、水岸風華、濕地熱活、潮台北、魅力商圈、氣候變遷、淨零碳排、產業轉型、循環經濟等多元特質的未來首都。

在數位轉型與科技應用方面，張溫德特別指出，人工智慧（AI）正成為市政革新的核心動能。無論是「AI三箭策略」、「台北市政府使用人工智慧作業指引」或是「台北智慧城市創新實證補助試辦計畫」，皆展現出台北市在AI治理領域的前瞻布局與實踐力道。

他亦分享多項具體應用成果，如技職教育推動「商業虛擬金融中心」、文山區興岩社福綜合大樓導入「AI全日型照護系統」、消防局建置「智能強韌無線通訊系統」實現同頻共播模式等。台北市更於2024年榮獲IMD全球智慧城市指數（SCI）全球第16名、亞洲第五名，成績斐然。

講座尾聲，張溫德強調台北市正積極推動「多贏結盟」策略，打破行政藩籬，創造互利共榮的合作模式。他表示，過去是台北單獨奔跑，六都改制後則是齊頭並進，如今面對全球競爭，更須放眼世界、持續前行。