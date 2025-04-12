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同為台藝大校友...藝術家陳又華、林明耀辦「彩游墨意」雙人展

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
藝術家林明耀、陳又華南科文化館辦「彩游墨意」雙人展。記者周宗禎／攝影
藝術家林明耀、陳又華南科文化館辦「彩游墨意」雙人展。記者周宗禎／攝影

藝術家林明耀、陳又華今起在南科園區新港社地方文化館舉辦「彩游墨意」雙人展，展出兩人水墨、油畫各32幅，林明耀30件篆刻到5月11日。林明耀低調創作50多年，近年才應邀各地展出，陳又華作品曾在中正紀念堂等地展覽。

陳又華表示，兩人原不相識，專長也不一樣。之前參展時林明耀關注她的作品，她也去欣賞林明耀的創作，直到去年才知道他是台藝大的老學長。

72歲林明耀出身台南西港，北漂鑽研美術國畫創作50多年。邀展的新市區公所表示，現代國畫家林明耀擅長以傳統水墨技法結合當代視角，筆觸靈動且充滿詩意，作品既保有中國畫的韻味，又展現現代精神，讓觀者在層層墨韻中感受時間與情感的流動。

陳又華則以油畫為媒介，透過豐富的色彩與筆觸描繪內在情感與抽象空間，作品兼具力量與細膩，層次分明，展現油彩的厚度及光影變化，為畫面增添張力與深度。兩人以水墨的流動與油彩的厚實，共同譜寫跨媒材、跨文化的藝術對話。

區長張榮哲表示，這場聯展不僅是兩位藝術家創作成果的展示，更是一次東西方繪畫語彙的交融與碰撞。水墨的留白與油彩的厚塗、東方的意境與西方的色彩，將在同一展覽空間中產生對話，帶領觀眾進入視覺與心靈的探索之旅。

藝術家林明耀、陳又華南科文化館辦「彩游墨意」雙人展。記者周宗禎／攝影
藝術家林明耀、陳又華南科文化館辦「彩游墨意」雙人展。記者周宗禎／攝影
藝術家林明耀、陳又華南科文化館辦「彩游墨意」雙人展。記者周宗禎／攝影
藝術家林明耀、陳又華南科文化館辦「彩游墨意」雙人展。記者周宗禎／攝影
藝術家林明耀、陳又華南科文化館辦「彩游墨意」雙人展。記者周宗禎／攝影
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藝術家林明耀、陳又華南科文化館辦「彩游墨意」雙人展。記者周宗禎／攝影
藝術家林明耀、陳又華南科文化館辦「彩游墨意」雙人展。記者周宗禎／攝影
藝術家林明耀、陳又華南科文化館辦「彩游墨意」雙人展。記者周宗禎／攝影
藝術家林明耀、陳又華南科文化館辦「彩游墨意」雙人展。記者周宗禎／攝影
藝術家林明耀、陳又華南科文化館辦「彩游墨意」雙人展。記者周宗禎／攝影
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