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推廣野生動物保育意識 野柳海洋世界推3天新北市民門票半價
為推廣野生動物保育意識，新北市動保處長期輔導野柳海洋世界轉型成海洋保育教育場域，即日起至4月14日，合作推出新北市市民門票半價優惠。
4月14日是世界海豚日，動保處表示，野柳海洋世界可在鯨豚、海龜擱淺時提供第一線及時協助，也推廣海豚科普知識，以及海豚照護日常、健康檢查等醫療行為。
動保處表示，近期也將在新北市海洋保育教育園區舉辦「鯨豚、海龜保育教育系列課程」，園區兼具海龜救援、醫療、收容、野放訓練及教育功能，課程由中華鯨豚協會分別以「以標本認識鯨豚與海龜」及「鯨豚與海龜救援行動」兩大主題授課，藉由豐富的課程內容及互動解說，提升野生動物保育意識，野生動物保育最好的培育方式是從小開始，時時提醒保育動物觀念。
新北是台灣最北城市，轄地幅員遼闊，三面環海，蘊含了豐富的海洋生物資源，曾出現小虎鯨、長吻真海豚、江豚、瓶鼻海豚、粗齒海豚、瓜頭鯨、條紋海豚、小抹香鯨、綠蠵龜、欖蠵龜及玳瑁等，不時會有鯨豚、海龜擱淺，動保處統計，截至今年3月初共接獲通報17件，其中有13隻海龜及4隻鯨豚，多數為已死亡擱淺個體。
動保處表示，野柳海洋世界是一個合法的動物展演場域，經由海洋委員會海洋保育署成立海洋保育類鯨豚展演輔導小組給予專業意見，藉由其專業協助擱淺鯨豚、海龜，與中華鯨豚協會、海巡署、海保署、海隆一號工作室等公私組織合作，提供即時救援與後續處置。民眾若是在海岸邊發現擱淺鯨豚或海龜，切記不要主動接觸，撥打118聯絡各地海巡署或是1999通報，動保處將結合各單位派員救援，以維護海洋動物及自身的安全。
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