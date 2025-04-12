推廣野生動物保育意識 野柳海洋世界推3天新北市民門票半價

為推廣野生動物保育意識，新北市動保處長期輔導野柳海洋世界轉型成海洋保育教育場域，即日起至4月14日，合作推出新北市市民門票半價優惠。

4月14日是世界海豚日，動保處表示，野柳海洋世界可在鯨豚、海龜擱淺時提供第一線及時協助，也推廣海豚科普知識，以及海豚照護日常、健康檢查等醫療行為。

動保處表示，近期也將在新北市海洋保育教育園區舉辦「鯨豚、海龜保育教育系列課程」，園區兼具海龜救援、醫療、收容、野放訓練及教育功能，課程由中華鯨豚協會分別以「以標本認識鯨豚與海龜」及「鯨豚與海龜救援行動」兩大主題授課，藉由豐富的課程內容及互動解說，提升野生動物保育意識，野生動物保育最好的培育方式是從小開始，時時提醒保育動物觀念。

新北是台灣最北城市，轄地幅員遼闊，三面環海，蘊含了豐富的海洋生物資源，曾出現小虎鯨、長吻真海豚、江豚、瓶鼻海豚、粗齒海豚、瓜頭鯨、條紋海豚、小抹香鯨、綠蠵龜、欖蠵龜及玳瑁等，不時會有鯨豚、海龜擱淺，動保處統計，截至今年3月初共接獲通報17件，其中有13隻海龜及4隻鯨豚，多數為已死亡擱淺個體。