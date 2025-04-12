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「颮線系統」傍晚恐來襲！北市府急向6局處急發整備令

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市下午有強降雨機率。本報資料照片
北市下午有強降雨機率。本報資料照片

北市上午發布天氣提醒，下午至傍晚受到鋒面影響，雨勢可達大雨等級，並伴隨5-7級強陣風。日夜溫差很大，高溫約32℃，晚間低溫降至17℃。隨後在11時許再發布北市傍晚可能受「颮線系統」影響，出現強陣風、強降雨，並提醒6個局處加強整備工作。

台北市災害防救辦公室指出，由於研判今日下午的鋒面雲系，台北市傍晚可能受颮線系統影響，出現強陣風，平地最大陣風可能達7級，以及短延時強降雨，平地時雨量預計達30至50毫米的機率高，因此已特別提醒以下局處加強相關整備工作。

1.建管處、新工處、勞檢處，應要求各建築與施工工地廠商，針對圍籬、帆布、廣告招牌、塔吊鷹架等設施加強結構穩固。公園處針對路樹穩固部分加強巡檢並備妥搶救量能。另外，北捷運局針對捷運地面段及高架段軌道部分，加強周遭掉落物巡檢工作，觀傳局提醒民眾應做好防強風降雨措施。

北市 強降雨

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