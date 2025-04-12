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新北美術館4月8日起試營運 每日湧入3千人觀賞

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市美術館自4月8日起展開試營運至4月13日止，試營運期間每日湧入約3千人次的參觀熱潮。記者李定宇／攝影
新北市美術館自4月8日起展開試營運至4月13日止，試營運期間每日湧入約3千人次的參觀熱潮。記者李定宇／攝影

新北市美術館自4月8日起展開試營運至4月13日止，試營運期間每日湧入約3千人次的參觀熱潮，展現市民對這座全新藝術殿堂高度期待。美術館將於4月25日開館，館長賴香伶誠邀請民眾把握機會體驗試營運間的三大展覽及友善舒適的空間。此外，館內B1親子區域將永久免費開放，歡迎家長攜同孩子前來充滿藝術氛圍環境共享親子時光。

館長賴香伶介紹，本次試營運期間特別推出三大精彩展覽，「往來／照見」典藏研究展，旨在梳理美術館豐富的藝術典藏，透過嶄新的視角，呈現藝術作品在不同時代背景下的意義與多元價值。「新店男孩：Don't Worry, Baby」則聚焦於在地藝術家的創作能量。「再自然不過的事」則從當代藝術的視角出發，深入探討人與自然之間既複雜又深刻的連結。

新北市美術館位於地下一樓親子區域將永久免費開放，為孩子們提供一個安全、舒適且充滿啟發性的遊戲與學習空間。帶著孩子前來參觀的王媽媽表示，美術館的兒童遊戲區真的很棒，而且是免費的，讓孩子們可以在充滿藝術氣息的環境中玩樂，展覽的部分也很豐富，讓大人也能欣賞不同風格藝術作品。

新北美術館試營運期間每日約3千人次參觀人潮，不僅是對美術館籌備工作的肯定，更代表著新北市民對於藝術文化的熱情與支持。賴香伶表示，美術館團隊將持續努力，不斷精進各項服務，期盼在正式開館後，能以更專業、更貼心的面貌迎接每一位到訪的民眾，讓新北市美術館真正成為一個屬於所有人的藝術文化園地。

新北市美術館位於地下一樓親子區域將永久免費開放，為孩子們提供一個安全、舒適且充滿啟發性的遊戲與學習空間。記者李定宇／攝影
新北市美術館位於地下一樓親子區域將永久免費開放，為孩子們提供一個安全、舒適且充滿啟發性的遊戲與學習空間。記者李定宇／攝影
新北市美術館位於地下一樓親子區域將永久免費開放，為孩子們提供一個安全、舒適且充滿啟發性的遊戲與學習空間。記者李定宇／攝影
新北市美術館位於地下一樓親子區域將永久免費開放，為孩子們提供一個安全、舒適且充滿啟發性的遊戲與學習空間。記者李定宇／攝影

美術館 親子

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