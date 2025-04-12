三鶯線進度達82.87％ 無人駕駛動態測試4月開跑...驚喜見列車行

捷運三鶯線進度各界關注，目前機廠主變電站、主維修廠、行控中心及駐車廠結構均已完成，正在裝修、水環及機電設備安裝測試作業，計畫進度已達82.87％。新北市捷運局4月展開模擬營運狀態的無人駕駛動態測試，近期不少民眾發現車輛行駛在高架軌道相當驚喜，盼早日完工。

捷運三鶯線列車去年開始上主線段測試，8月展開列車機廠靜態測試、9月列車開始上主線進行動態測試皆達標，今年4月列車測試進入「模擬營運狀態的無人駕駛動態測試」階段。

捷運局表示，目標4月底前完成優先段LB04（橫溪站）到LB08（鶯歌車站）營運模擬無人駕駛動態測試，6月底完成全線第三軌安裝，8月全線動態測試，11月全系統整合，12月底完工。

目前正展開的無人駕駛動態測試，是模擬正常營運模式下的自動駕駛情況，重點在串聯列車與號誌連鎖系統間的整合，確認車站與列車上相關設備功能展現，包含到站廣播、旅客資訊顯示、月台門自動開關、自動列車監控等。

新北市捷運局指出，捷運三鶯線目前機廠主變電站、主維修廠、行控中心及駐車廠結構均已完成，正持續進行裝修、水環及機電設備安裝測試作業，計畫進度達82.87％。待列車穩定性測試完成後，報交通部審查並進行履勘工作，確認安全無虞後即可通車。

捷運局指出，三鶯線完工通車後，可在頂埔站轉乘板南線進入大台北都會區捷運路網，鶯歌車站可轉乘台鐵，並在鶯桃福德站透過三鶯線延伸八德段串連桃園綠線。

三鶯線路線行經土城、三峽、鶯歌等藝術文化重鎮，除12座車站都是綠建築，也融入人文、藝術、創作、生活，設計出陶鄉、蘆葦花燈等主題，還有織布、原民服飾、客家藍染、花布、桐花等在地元素，並設計原住民及客家彩繪列車；全線12座車站共邀集國內外13組藝術家，也跨海邀請到日本藝術創作家大塚麻子，一共創出12個站體的公共藝術作品。