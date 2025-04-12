艋舺國際舞蹈節打破黑盒子 3天200位舞者舞遍萬華

2025艋舺國際舞蹈節11日起連續三天，在萬華熱鬧登場。此次舞蹈節有近200位的創作表演者，40組的表演團隊帶來75場作品的演出，演出模式打破以往典型坐在黑盒子等待戲開演的觀戲模式，而是邀請觀眾攜帶舞蹈護照，到艋舺各個非典型表演空間觀賞，包括劇場、古蹟、公園、文創基地、咖啡廳、市場等。

艋舺國際舞蹈節由曉劇場藝術總監鍾伯淵擔任策展人、邀請衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問耿一偉與國際獨立製作人張欣怡，分別擔任策展顧問與國際發展顧問。2025年艋舺國際舞蹈節以「Diversity」為題，讓文化、民族、性別等不同議題多元齊聚發聲。

今年艋舺國際舞蹈節將包含公開徵選單元（Open Call Program）公開徵選來自國內外的創作團隊，最終有來自韓國、寮國、義大利、西班牙、墨西哥各地及台灣團隊共計30組參與，包括由高偉恩（跩姬寶貝）以變裝皇后為題、大可創藝遊王珩與林靖嵐帶來由聾人與聽人共同創作、靚舞集以母語創作將台語作為編創基礎。

國際交流單元（Exchange Program）延續2024年獲評審青睞之10組國內編舞家作品，包含施旻雯、陳主晨（東黎舞陶）、廖士勛、陳柏潔x陳鈺分（藝術報國、黃仕豪、王柏年及Ayano YOKOYAMA，以及與寮國FMK(FANG MAE KHONG Dance Festival)及韓國釜山舞蹈交易市集（BIDAM，Busan International Dance Market），將在舞蹈節期間推薦給今年的國際策展人，媒合洽談下一站的演出機會。

此外，今年更與萬座焦點（Wan Focus）合作，為艋舺國際舞蹈節與國際組織連結邀請節目，引進不同的國際觀點。節目包含由波羅的海舞蹈平台、德國舞蹈平台推薦的立陶宛編舞家LukasLukas Karvelis《Yet Another Day In Paradise》及葡萄牙編舞家Marga Alfeirão《LOUNGE》所帶來兩支雙人舞作品。從兩人身體到親密關係的身體互動，到從膝上舞延伸，展現女性身體自我宣示的舒適感。

艋舺國際舞蹈節演出場地包含萬座曉劇場、龍山文創基地、糖廍文化園區、新富町文化市場、華江整宅天橋、西園29服飾創作基地、艋舺公園、原岩攀岩場、和平青草園等。

曉劇場表示，一如台灣傳統廟會節慶，將神像與由人扮演的神明將士組成遊行隊伍，繞行區域內的不同廟宇，祈求區域平安；艋舺國際舞蹈節以台灣傳統廟會節慶的概念，在艋舺匯集超過16個不同場地，如同在地的廟宇，而參與舞蹈節的表演團隊則像是進駐廟宇的神明，參與舞蹈節的觀眾更像是遊行的神祇和信眾，透過三天密集在艋舺遊走，以藝術活化區域，讓在地民眾與藝術邂逅。

●艋舺國際舞蹈節網站：https://www.wantodancefestival.com