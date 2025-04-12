艋舺國際舞蹈節打破黑盒子 3天200位舞者舞遍萬華

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2025艋舺國際舞蹈節11日起連續三天，在萬華熱鬧登場。圖為開幕表演。圖／曉劇場提供
2025艋舺國際舞蹈節11日起連續三天，在萬華熱鬧登場。圖為開幕表演。圖／曉劇場提供

2025艋舺國際舞蹈節11日起連續三天，在萬華熱鬧登場。此次舞蹈節有近200位的創作表演者，40組的表演團隊帶來75場作品的演出，演出模式打破以往典型坐在黑盒子等待戲開演的觀戲模式，而是邀請觀眾攜帶舞蹈護照，到艋舺各個非典型表演空間觀賞，包括劇場、古蹟、公園、文創基地、咖啡廳、市場等。

艋舺國際舞蹈節由曉劇場藝術總監鍾伯淵擔任策展人、邀請衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問耿一偉與國際獨立製作人張欣怡，分別擔任策展顧問與國際發展顧問。2025年艋舺國際舞蹈節以「Diversity」為題，讓文化、民族、性別等不同議題多元齊聚發聲。

今年艋舺國際舞蹈節將包含公開徵選單元（Open Call Program）公開徵選來自國內外的創作團隊，最終有來自韓國、寮國、義大利、西班牙、墨西哥各地及台灣團隊共計30組參與，包括由高偉恩（跩姬寶貝）以變裝皇后為題、大可創藝遊王珩與林靖嵐帶來由聾人與聽人共同創作、靚舞集以母語創作將台語作為編創基礎。

國際交流單元（Exchange Program）延續2024年獲評審青睞之10組國內編舞家作品，包含施旻雯、陳主晨（東黎舞陶）、廖士勛、陳柏潔x陳鈺分（藝術報國、黃仕豪、王柏年及Ayano YOKOYAMA，以及與寮國FMK(FANG MAE KHONG Dance Festival)及韓國釜山舞蹈交易市集（BIDAM，Busan International Dance Market），將在舞蹈節期間推薦給今年的國際策展人，媒合洽談下一站的演出機會。

此外，今年更與萬座焦點（Wan Focus）合作，為艋舺國際舞蹈節與國際組織連結邀請節目，引進不同的國際觀點。節目包含由波羅的海舞蹈平台、德國舞蹈平台推薦的立陶宛編舞家LukasLukas Karvelis《Yet Another Day In Paradise》及葡萄牙編舞家Marga Alfeirão《LOUNGE》所帶來兩支雙人舞作品。從兩人身體到親密關係的身體互動，到從膝上舞延伸，展現女性身體自我宣示的舒適感。

艋舺國際舞蹈節演出場地包含萬座曉劇場、龍山文創基地、糖廍文化園區、新富町文化市場、華江整宅天橋、西園29服飾創作基地、艋舺公園、原岩攀岩場、和平青草園等。

曉劇場表示，一如台灣傳統廟會節慶，將神像與由人扮演的神明將士組成遊行隊伍，繞行區域內的不同廟宇，祈求區域平安；艋舺國際舞蹈節以台灣傳統廟會節慶的概念，在艋舺匯集超過16個不同場地，如同在地的廟宇，而參與舞蹈節的表演團隊則像是進駐廟宇的神明，參與舞蹈節的觀眾更像是遊行的神祇和信眾，透過三天密集在艋舺遊走，以藝術活化區域，讓在地民眾與藝術邂逅。

●艋舺國際舞蹈節網站：https://www.wantodancefestival.com

劇場 團隊 艋舺

延伸閱讀

萬華警收賄包庇賭博電玩！鄧進華、吳嘉葳遭羈押禁見 也不准受授物件

萬華警察涉包庇賭博電玩洩臨檢情資 2警貪汙收賄遭聲押禁見 1人請回

北市萬華警聯手「靖紀小組」包庇賭博電玩 業者移送北檢

元大銀行西園分行嶄新開幕 串聯萬華百年商脈

相關新聞

微型電動二輪車 禁入新北4河濱公園

微型電動二輪車愈來愈普及，新北登記達2萬5450輛，近日宣布今年6月起全面禁止行駛4條主要河濱自行車道，違者罰300到1...

艋舺國際舞蹈節打破黑盒子 3天200位舞者舞遍萬華

2025艋舺國際舞蹈節11日起連續三天，在萬華熱鬧登場。此次舞蹈節有近200位的創作表演者，40組的表演團隊帶來75場作...

北市上海考察團傳被約談 蔣萬安：引恐慌

台北市議會民政委員會上月底赴上海考察，國民黨議員爆料返國後議員、市府人員無故遭調查局約談，感受到被侵門踏戶找碴，似為了造...

議員籲市府秘書處升格 蔣萬安：需評估

台北市長蔣萬安施政報告備詢昨進入第二天，議員認為北市身為首都，國際交流相當繁重，秘書處可升格為行政暨國際事務處。

蔡琴不唱大巨蛋 北市將檢討動線

歌手蔡琴宣布北高巡演，受訪卻說「一點都不期待（大巨蛋）」。蔡琴友人、北市文化局長蔡詩萍表示，蔡琴考量歌迷年紀略長，不忍上...

新北淡水女路5.0培訓開學 創造女性影響力

新北市政府為推動性別平權，自110年與新北市社區旅學關懷協會和旅學堂合作，培訓種子導覽人員，開辦淡水女路培訓課程，而今年第5年，日前淡水區公所舉辦淡水女路5.0課程開學典禮，這次在20多位學員中加入了許多的新同學，理事長李琪表示，雖然說是導覽培訓課程，開創婦女第二就業能力，今年希望創造女性影響力，透過在地歷史與女性故事，讓導覽結合在地文化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。