快訊

川普關稅超乎想像！美金融業3大咖同聲示警 他說美經濟恐已衰退

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡琴不唱大巨蛋 北市將檢討動線

聯合報／ 記者邱書昱洪子凱楊正海／台北報導
歌后蔡琴宣布北高開演唱會，但受訪稱大巨蛋不安全，一點都不期待於該處舉辦演唱會，引發熱議，議員也認為，大巨蛋設計合法合規但不夠友善，結構技師也坦言，大巨蛋位在鬧區，空間、條件受到限制。本報資料照片。
歌后蔡琴宣布北高開演唱會，但受訪稱大巨蛋不安全，一點都不期待於該處舉辦演唱會，引發熱議，議員也認為，大巨蛋設計合法合規但不夠友善，結構技師也坦言，大巨蛋位在鬧區，空間、條件受到限制。本報資料照片。

歌手蔡琴宣布北高巡演，受訪卻說「一點都不期待（大巨蛋）」。蔡琴友人、北市文化局長蔡詩萍表示，蔡琴考量歌迷年紀略長，不忍上下階梯移動。結構技師建議規畫動線引導長者搭電梯或走無障礙坡道；台北市長蔣萬安說，會檢視大小巨蛋，對長者通行更友善。

蔡琴北部演唱會場選擇在台北國際會議中心，媒體問她是否期待在大巨蛋演出，她回答「我一點都不期待。」還說「小巨蛋都這樣，大巨蛋會好到哪去？」連2天成為議員質詢焦點，蔡詩萍主動上場救援，詢問蔡琴緣由。

蔡詩萍在臉書表示，蔡琴回答很感人、很細膩，原來是考量歌迷年紀不小，要上下階梯移動，因此選擇讓歌迷舒服安全聽歌，享受演出。他說，感動蔡琴的貼心，會把意見帶回討論，設法改善或提供因應措施。

大巨蛋雖設有電梯和身障席，不過從平面層進入座位席有階梯，對長者確實較不便，且人流眾多時，推擠易生危險。

「大巨蛋設計合法合規，但不夠友善。」市議員陳宥丞說，大巨蛋受限高度限制及下沉式設計，無法像國外巨蛋拉高增加空間做無障礙設施，上次國慶晚會邀請天后江蕙開唱，長者較多，就可以發現動線問題，包含樓梯過於陡峭、動線不夠友善等。

台北市結構技師公會理事長徐茂卿說，大巨蛋地處鬧區，有諸多限制，蓋的時候要滿足許多條件，空間就被限縮，無障礙空間增加或許可在動線上引導搭電梯或走無障礙坡道，讓長者移動較不辛苦。

大巨蛋 蔡詩萍

延伸閱讀

中職／統一獅北漂票房失利 大巨蛋首次進場未破萬人

大巨蛋3月底漏水被稱零星個案免罰 議員轟放水

整理包／蔡琴演唱會2025台灣 場次票價、搶票時間、座位表一次看

蔡琴不期待大巨蛋開唱 文化局長蔡詩萍：怕歌迷爬樓梯危險

相關新聞

微型電動二輪車 禁入新北4河濱公園

微型電動二輪車愈來愈普及，新北登記達2萬5450輛，近日宣布今年6月起全面禁止行駛4條主要河濱自行車道，違者罰300到1...

北市上海考察團傳被約談 蔣萬安：引恐慌

台北市議會民政委員會上月底赴上海考察，國民黨議員爆料返國後議員、市府人員無故遭調查局約談，感受到被侵門踏戶找碴，似為了造...

議員籲市府秘書處升格 蔣萬安：需評估

台北市長蔣萬安施政報告備詢昨進入第二天，議員認為北市身為首都，國際交流相當繁重，秘書處可升格為行政暨國際事務處。

蔡琴不唱大巨蛋 北市將檢討動線

歌手蔡琴宣布北高巡演，受訪卻說「一點都不期待（大巨蛋）」。蔡琴友人、北市文化局長蔡詩萍表示，蔡琴考量歌迷年紀略長，不忍上...

新北淡水女路5.0培訓開學 創造女性影響力

新北市政府為推動性別平權，自110年與新北市社區旅學關懷協會和旅學堂合作，培訓種子導覽人員，開辦淡水女路培訓課程，而今年第5年，日前淡水區公所舉辦淡水女路5.0課程開學典禮，這次在20多位學員中加入了許多的新同學，理事長李琪表示，雖然說是導覽培訓課程，開創婦女第二就業能力，今年希望創造女性影響力，透過在地歷史與女性故事，讓導覽結合在地文化。

新北汐止水源路二段路況糟 會勘刨除重鋪改善

汐止水源路二段72巷，台北小別墅社區的道路，因為太久沒有重鋪，路面龜裂嚴重，經常修修補補效果有限，民眾抱怨路況很差，對騎車來說相當危險，路面坑洞，造成多次發生車禍意外，所以，新北市議員張錦豪召集相關單位人員現場會勘，討論分段刨除重鋪，保障通行安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。