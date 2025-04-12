蔡琴不唱大巨蛋 北市將檢討動線

歌手蔡琴宣布北高巡演，受訪卻說「一點都不期待（大巨蛋）」。蔡琴友人、北市文化局長蔡詩萍表示，蔡琴考量歌迷年紀略長，不忍上下階梯移動。結構技師建議規畫動線引導長者搭電梯或走無障礙坡道；台北市長蔣萬安說，會檢視大小巨蛋，對長者通行更友善。

蔡琴北部演唱會場選擇在台北國際會議中心，媒體問她是否期待在大巨蛋演出，她回答「我一點都不期待。」還說「小巨蛋都這樣，大巨蛋會好到哪去？」連2天成為議員質詢焦點，蔡詩萍主動上場救援，詢問蔡琴緣由。

蔡詩萍在臉書表示，蔡琴回答很感人、很細膩，原來是考量歌迷年紀不小，要上下階梯移動，因此選擇讓歌迷舒服安全聽歌，享受演出。他說，感動蔡琴的貼心，會把意見帶回討論，設法改善或提供因應措施。

大巨蛋雖設有電梯和身障席，不過從平面層進入座位席有階梯，對長者確實較不便，且人流眾多時，推擠易生危險。

「大巨蛋設計合法合規，但不夠友善。」市議員陳宥丞說，大巨蛋受限高度限制及下沉式設計，無法像國外巨蛋拉高增加空間做無障礙設施，上次國慶晚會邀請天后江蕙開唱，長者較多，就可以發現動線問題，包含樓梯過於陡峭、動線不夠友善等。

台北市結構技師公會理事長徐茂卿說，大巨蛋地處鬧區，有諸多限制，蓋的時候要滿足許多條件，空間就被限縮，無障礙空間增加或許可在動線上引導搭電梯或走無障礙坡道，讓長者移動較不辛苦。