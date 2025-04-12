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議員籲市府秘書處升格 蔣萬安：需評估

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

台北市長蔣萬安施政報告備詢昨進入第二天，議員認為北市身為首都，國際交流相當繁重，秘書處可升格為行政暨國際事務處。

蔣萬安表示，目前已招募人才、建立一條鞭制度，但是更名秘書處涉及組改問題，需審慎評估，無法馬上成立。

議員趙怡翔指出，近日關稅議題對於台北市出口產業、就業市場、民生消費等議題息息相關，台北市政府現階段除了要掌握國際情勢、變局，更要擴大國際交流，在上會期他提出市府國際事務應升格，市府也提到最好的方式是將秘書處升級成行政暨國際事務處，詢問目前籌進度為何？

蔣萬安表示，內部已有評估，牽涉到整體組改，目前先增加人力，多開2個公職缺，處理國際事務，並規畫一條鞭政策，讓各局處有一個同仁專責處理國際事務推動，但現階段沒辦法馬上成立行國處。

趙怡翔認為，先前已經有一個明確方向，並非是要成立一個新局處，改名是一種魄力的展現，包含現在關稅、國際局勢變化大，台北市政府去擴大國際行政量能「這難道是不好的嗎？」質疑是不是說法改變、跳票。

副秘書長俞振華補充，目前每季至少開一次會，以因應當前國際情勢策略，但設立行政暨國際事務處，會牽涉到組改問題，還要經人事處評估，並送入議會法規會審議，未來會朝這方向繼續努力。

蔣萬安

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