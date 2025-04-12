聽新聞
0:00 / 0:00
微型電動二輪車 禁入新北4河濱公園
微型電動二輪車愈來愈普及，新北登記達2萬5450輛，近日宣布今年6月起全面禁止行駛4條主要河濱自行車道，違者罰300到1200元。過去被視為慢車可行駛自行車道，因時速常超過25公里，甚至到50公里，易造成用路人危險，勸導成效不彰，決定禁行。
微型電動二輪車近年流行，雖微電車在法律定義上為慢車，但不少外型機車無異，若經改裝，速度可超過時速25公里，甚至到50公里，若行駛一般人行道、自行車道，恐危及行人或自行車騎士。
目前微電車不可以行駛一般自行車道，不過河濱自行車道並未明文禁止，新北曾有行駛河濱自行車道搶快，險撞用路人。新北市水利局高灘處依據道路交通管理處罰條例授權，公告4處河濱公園範圍全時段禁止微型電動二輪車進入，均為國際觀光區或為熱門景點，人潮眾多。
淡水河右岸金色水岸河濱公園範圍包括淡水捷運站至中正路15巷，沿河岸商店街段自行車道、人行步道及各開放通行道路；淡水河左岸八里左岸河濱公園範圍，則從八里渡船頭至八里左岸公園沿河岸商店街段自行車道、人行步道及各開放通行道路。
橫跨板橋與新莊的新月橋，範圍是橋上及引道；三重熊猴森遊戲場則是全區域自行車道、人行步道及各開放通行道路。
黃太太說，河濱公園常有孩子跑跑跳跳，微型電動二輪車跟一般機車根本沒有差，撞到人的後果恐不堪設想，明文禁止她非常贊成。
市議員黃淑君指出，重點在速度管理，而不是交通工具，目前電動類通行機器愈來愈多種，滑板車速度也可以很快，是否透過正面表列，未來有更新的交通工具，可能又要重新公告，法令訂定應更全面。
市議員江怡臻則說，新北市河濱自行車道愈來愈完整，使用人數愈來愈多，確實有不少民眾陳情相關車輛造成使用者困擾，她抱持正面態度支持禁行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言