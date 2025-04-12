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微型電動二輪車 禁入新北4河濱公園

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市府公告微型電動二輪車禁入新北4處河濱公園範圍。記者葉德正／攝影
新北市府公告微型電動二輪車禁入新北4處河濱公園範圍。記者葉德正／攝影

微型電動二輪車愈來愈普及，新北登記達2萬5450輛，近日宣布今年6月起全面禁止行駛4條主要河濱自行車道，違者罰300到1200元。過去被視為慢車可行駛自行車道，因時速常超過25公里，甚至到50公里，易造成用路人危險，勸導成效不彰，決定禁行。

微型電動二輪車近年流行，雖微電車在法律定義上為慢車，但不少外型機車無異，若經改裝，速度可超過時速25公里，甚至到50公里，若行駛一般人行道、自行車道，恐危及行人或自行車騎士。

目前微電車不可以行駛一般自行車道，不過河濱自行車道並未明文禁止，新北曾有行駛河濱自行車道搶快，險撞用路人。新北市水利局高灘處依據道路交通管理處罰條例授權，公告4處河濱公園範圍全時段禁止微型電動二輪車進入，均為國際觀光區或為熱門景點，人潮眾多。

淡水河右岸金色水岸河濱公園範圍包括淡水捷運站至中正路15巷，沿河岸商店街段自行車道、人行步道及各開放通行道路；淡水河左岸八里左岸河濱公園範圍，則從八里渡船頭至八里左岸公園沿河岸商店街段自行車道、人行步道及各開放通行道路。

橫跨板橋與新莊的新月橋，範圍是橋上及引道；三重熊猴森遊戲場則是全區域自行車道、人行步道及各開放通行道路。

黃太太說，河濱公園常有孩子跑跑跳跳，微型電動二輪車跟一般機車根本沒有差，撞到人的後果恐不堪設想，明文禁止她非常贊成。

市議員黃淑君指出，重點在速度管理，而不是交通工具，目前電動類通行機器愈來愈多種，滑板車速度也可以很快，是否透過正面表列，未來有更新的交通工具，可能又要重新公告，法令訂定應更全面。

市議員江怡臻則說，新北市河濱自行車道愈來愈完整，使用人數愈來愈多，確實有不少民眾陳情相關車輛造成使用者困擾，她抱持正面態度支持禁行。

自行車 車道

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