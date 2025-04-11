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民進黨中央黨部前辦「人民是頭家」台北場 警公布交管圖
民進黨舉辦的「人民是頭家」宣講，周日（13日）迎來台北場，地點就在民進黨中央黨部前，屆時封街舉行，轄區中正一警方今天公布交管圖，呼籲用路人改道通行，並配合現場員警指揮。
警方指出，「人民是頭家」集會活動，4月12日9時起，北平東路（林森北路至紹興南街）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，以搭設舞台、音響等硬體設備，預計至4月13日22時前，活動撤場後開放車輛通行。
警方說，忠孝東路與杭州北路口將視周邊路段（北平東路、紹興南街）車流狀況，將彈性管制往北通行，以為維護集會現場周邊交通秩序與安全。
另外，4月13日14時30分起，凱達格蘭大道有「聲援巴勒斯坦」集會遊行活動，路線為西門捷運站6號出口（集合後出發)，直行中華路西側人行道，右轉漢口街一段，右轉懷寧街，左轉襄陽路，右轉公園路，左轉凱達格蘭大道；凱道（中山南路至公園路）南側往東2線車道，將管制車輛通行。
警方指出，集會活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽臺北市公共運輸處或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。
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