北市議會赴上海考察遭調查局約談 她怒轟：要戒嚴了嗎？

台北市議會民政委員會3月下旬赴上海考察，結束後遭調查局約談。國民黨北市議員柳采葳指出，調查局揣摩上意，侵門踏戶的找碴，不尊重北市府及調查程序，難道現在是「警總復辟嗎，要戒嚴了嗎？」

柳采葳指出，議會民政委員會的上海考察，不管是行程或是會面的人，都在出發前交給陸委會審核通過，但調查局卻在結束後刻意找碴。

她說，在沒有配戴證件的情況之下，調查局人員只丟出一張名片，突襲市府政風室，說要調查去上海交流的內容，以及有沒有見名單以外的人。

柳采葳表示，重點相關文件早就都已經給中央，市府人員也先在電話表達過要開議了，事務繁忙不方便接受約談，但調查局卻還是以突襲方式，到政風、法務局、青年局調查。

北市府官員表示，公務員以往去大陸，要向移民署、陸委會報備、填表格，如果去後行程有變動，須再填一次。但這次行程根本沒有變動，調查站卻派人來詢問，較不尋常。隨行人員也說，調查站人員連去上海時，除了行程、地點，和誰晚宴的名單都有詢問，但北市府均按照規定，對方參加晚宴的名單，都和報備時一樣。

對於調查員在沒有配戴證件的情況之下，只丟出一張名片，「突襲」市府政風室，市府人員說，市調處松山站分別負責市府、市議會和世貿，各有一人，其中可能有人是新手，動作太大，引發爭議。