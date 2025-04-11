快訊

內線交易？川普暫緩關稅前喊買進 「華爾街之狼」曝不可能原因

美中關稅戰升溫 陸外交部喊話「站出來阻止強權」：美國不能任意妄為

聽新聞
0:00 / 0:00

北市議會赴上海考察遭調查局約談 她怒轟：要戒嚴了嗎？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨北市議員柳采葳。報系資料照
國民黨北市議員柳采葳。報系資料照

台北市議會民政委員會3月下旬赴上海考察，結束後遭調查局約談。國民黨北市議員柳采葳指出，調查局揣摩上意，侵門踏戶的找碴，不尊重北市府及調查程序，難道現在是「警總復辟嗎，要戒嚴了嗎？」

柳采葳指出，議會民政委員會的上海考察，不管是行程或是會面的人，都在出發前交給陸委會審核通過，但調查局卻在結束後刻意找碴。

她說，在沒有配戴證件的情況之下，調查局人員只丟出一張名片，突襲市府政風室，說要調查去上海交流的內容，以及有沒有見名單以外的人。

柳采葳表示，重點相關文件早就都已經給中央，市府人員也先在電話表達過要開議了，事務繁忙不方便接受約談，但調查局卻還是以突襲方式，到政風、法務局、青年局調查。

北市府官員表示，公務員以往去大陸，要向移民署、陸委會報備、填表格，如果去後行程有變動，須再填一次。但這次行程根本沒有變動，調查站卻派人來詢問，較不尋常。隨行人員也說，調查站人員連去上海時，除了行程、地點，和誰晚宴的名單都有詢問，但北市府均按照規定，對方參加晚宴的名單，都和報備時一樣。

對於調查員在沒有配戴證件的情況之下，只丟出一張名片，「突襲」市府政風室，市府人員說，市調處松山站分別負責市府、市議會和世貿，各有一人，其中可能有人是新手，動作太大，引發爭議。

上海 北市府 行程

延伸閱讀

關稅風波衝擊！北市議員籲秘書處改組 擴充國際事務處理量能

議員籲公布北市169家合法醫美診所 市長蔣萬安允諾

北市男偷iRent撞Gogoro再丟煙蒂縱火 被逮求情：不要告訴爸媽

關稅戰延燒！北市長蔣萬安砲轟行政院「一毛不拔」 一年收三兆卻不願降稅

相關新聞

北市議會赴上海考察遭調查局約談 她怒轟：要戒嚴了嗎？

台北市議會民政委員會3月下旬赴上海考察，結束後遭調查局約談。國民黨北市議員柳采葳指出，調查局揣摩上意，侵門踏戶的找碴，不...

關稅風波衝擊！北市議員籲秘書處改組 擴充國際事務處理量能

北市議會施政報告進入第二天，議員認為北市身為首都，國際交流相當繁重，市府應進行組織改組，有專門單位處理國際事務，可由秘書...

民進黨中央黨部前辦「人民是頭家」台北場 警公布交管圖

民進黨舉辦的「人民是頭家」宣講，周日（13日）迎來台北場，地點就在民進黨中央黨部前，屆時封街舉行，轄區中正一警方今天公布...

大巨蛋園區5月起戶外禁煙 世壯運北市26場館外吸菸恐挨罰1萬

雙北世壯運將於5月17日登場，台北市衛生局公告新增「台北體育園區、台北市立天母棒球場、台北市立網球中心」3處室外場所，5...

因應美關稅北北基桃平台自提方案 議員顏若芳批：淪為作秀

台北市長蔣萬安今天赴議會備詢，民進黨北市議員顏若芳針對四市交流平台提出的因應方案，其實中央早就有相關資訊，只是換個包裝淪...

關稅戰延燒！北市長蔣萬安砲轟行政院「一毛不拔」 一年收三兆卻不願降稅

台北市長蔣萬安今赴議會備詢，民進黨北市議員許淑華針對北市因應美國關稅推出的政策，批政策舊瓶裝新酒、炒作聲量，蔣萬安高聲反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。