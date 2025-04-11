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關稅風波衝擊！北市議員籲秘書處改組 擴充國際事務處理量能
北市議會施政報告進入第二天，議員認為北市身為首都，國際交流相當繁重，市府應進行組織改組，有專門單位處理國際事務，可由秘書處升格為行政暨國際事務處，提升市府處理國際議題量能。蔣萬安表示，目前已增加量能招募人才、建立一條鞭制度，但更名秘書處涉及組改問題，需審慎評估，無法馬上成立。
趙怡翔指出，關稅議題對於台北市出口產業、就業市場、民生消費等議題息息相關，台北市政府現階段除了要掌握國際情勢、變局，更要擴大國際交流，在上會期他提出市府國際事務應升格，市府也提到最好的方式是將秘書處升級成行政暨國際事務處，詢問目前籌進度為何。
市長蔣萬安表示，內部已有做評估，但因為牽涉到整體組改，目前先增加人力多開2個公職缺處理國際事務，並規畫一條鞭政策讓各局處有一個同仁專責處理國際事務推動，但現階段沒辦法馬上成立行國處。
趙怡翔認為，先前已經有一個明確方向，並非是要成立一個新局處，改名是一種魄力的展現，包含現在關稅、國際局勢變化大，台北市政府去擴大國際行政量能「這難道是不好的嗎？」質疑是不是說法改變、跳票。
副秘書長俞振華補充，現階段會先擴充處理國際事務量能，包含招募人才，以及各局處都有國際事務相關承辦人，每季至少開一次會討論當前國際情勢因應策略，但設立行國處牽涉到組改問題，還要經過人事處評估，並依法送入議會法規會審議，沒辦法馬上成立，但會朝這個方向繼續努力。
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