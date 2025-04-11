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大巨蛋園區5月起戶外禁煙 世壯運北市26場館外吸菸恐挨罰1萬
雙北世壯運將於5月17日登場，台北市衛生局公告新增「台北體育園區、台北市立天母棒球場、台北市立網球中心」3處室外場所，5月1日起禁止吸菸，目前台北市26處賽會場館外全面禁菸，提醒觀賽民眾留意，若違規吸菸者，依據菸害防制法規定，最高可處1萬元罰鍰。
衛生局表示，世壯運共計有61處室內、外場館，分別位於台北市（26處）、新北市（22處）、桃園市（6處）、台中市（1處）、新竹縣（2處）及宜蘭縣（4處）等六個縣市，61處場館均禁菸，且有44處場館周邊戶外區域實施禁菸措施。
衛生局表示，賽會期間會加強執行稽查取締工作，並請場館管理單位落實自主管理、巡視勸導違規吸菸者，並提醒民眾，務必遵守禁菸規定，如看到有人在禁菸區域吸菸時，請協助加以勸導，大家一起共同努力，才能落實營造無菸賽會環境。
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