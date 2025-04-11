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攜手照顧弱勢 嬌聯捐新北生理用品及紙尿褲

中央社／ 新北11日電

嬌聯股份有限公司今天捐贈新北市府約新台幣200萬元的女性生理用品、嬰幼兒及成人紙尿褲，接下來將轉贈身障服務中心、新住民服務中心、社福機構和校園，以造福弱勢民眾。

嬌聯日本總公司社長高原豪久，下午與台灣嬌聯公司董事長洪振輝、總經理楊國柱等幹部，捐贈市府女性生理用品、嬰幼兒及成人紙尿褲，由副市長劉和然代表受贈。

高原豪久致詞時表示，今年是總公司成立60年，台灣分公司成立40週年，自2021年底就與市府攜手合作，響應新北市月經平權政策，捐贈女性生理用品。

他說，公司員工同時擔任企業志工，也看到許多弱勢的嬰幼兒和臥床的失能者，有紙尿布的需求，公司也捐贈嬰幼兒和成人的紙尿褲。

劉和然表示，新北市基於平權觀念，不管性別、身障等弱勢都同樣照顧。感謝嬌聯一起消除月經貧窮的政策，捐贈生理用品，至今已捐近千萬元的生理用品和紙尿褲。

社會局表示，獲贈的生理用品會分配至性別友善廁所及偏區學校。嬰幼兒紙尿布會轉送給寄養家庭、育幼機構、教養院等；成人紙尿布則會轉送老人長照單位，一起照顧弱勢民眾的生活品質。

性別 身障

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