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議員籲公布北市169家合法醫美診所 市長蔣萬安允諾

中央社／ 台北11日電

議員指出，北市醫美商機大，但衛生局掌握不足、醫美糾紛多，涉案醫師在調解或訴訟時還能執業。台北市長蔣萬安允諾公開合法的169家診所以及有爭議診所名單。

蔣萬安今天列席台北市議會接受質詢，國民黨台北市議員耿葳表示，很多醫美診所遊走在法律邊緣，營業登記與實際醫療範圍不同，且醫美多為自費、健保上沒有紀錄。

耿葳指出，經向衛生局索資，可合法執行削骨、拉皮、植入、抽脂等手術的診所有169家，但她在網路上隨便搜尋，單在大安區就有200多家診所，顯示很多診所涉嫌掛羊頭賣狗肉。

她說，這半年接到很多醫療糾紛陳情，甚至出事過的診所換個名字就重起爐灶，涉案的醫師在調解或訴訟期間還能繼續執業，衛生局也坦言法律上很難開罰。

耿葳指出，有一起案件是病患到診所進行手臂抽脂，接受全身麻醉，但因沒有合格麻醉師與護理師觀察心肺狀況，術後病人心肺停止，診所又無自動體外心臟電擊去顫器（AED），診所的處置竟是跑去捷運站借AED，病患最後氣切、昏迷指數3，現在還沒醒。

她說，民眾想找安全合法的醫美診所，北市府應保障民眾知的權利，若診所有爭議事件也應公布名稱、地址、列管原因。

蔣萬安允諾，會先公布169家合法合規定的醫美診所，之後依據法律公布有狀況的診所。

衛生局 醫美

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