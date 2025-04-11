因應美關稅北北基桃平台自提方案 議員顏若芳批：淪為作秀

台北市長蔣萬安今天赴議會備詢，民進黨北市議員顏若芳針對四市交流平台提出的因應方案，其實中央早就有相關資訊，只是換個包裝淪為作秀，建議因應美國對等關稅加碼20%獎勵補助專案。蔣萬安表示，個縣市區域產業特性不同，運用平台才能更精準確認受衝擊的勞工產業。

顏若芳表示，台北市、新北市、桃園市、基隆市府組成的「基北北桃合作交流平台」即已自提六大方案因應對等關稅，但是相關方案只是換個包裝，中央早有相同整合方案，華而不實淪為作秀大戲。

顏若芳指出，「共享產業與勞動監測資訊」在中央勞動部勞動力發展署的就業服務資訊整合系統就都有，早就有共享資訊。「建立跨區就業服務平台」同樣是勞動部在2003年就有建置，不僅有全國求職資訊，也可細分到各縣市。

第三個方案「推動物價及經濟監控機制」，顏若芳也說，目前全國在物價查調的機制上，只有新北、台北、高雄、台中有配合中央自行彙編物價指數，其他包含桃園、基隆都沒有自編物價指數，資料也只有中央有，可見美其名「自提」因應方案，實際上根本只是作秀方案。

顏若芳也說，市府自行評估約2800家地方產業、營業額9200億元，調查發現，其實市府沒有評估過衝擊，數據只是財政部的相關產業總數，惟恐天下不亂。

她建議，受影響的個別產業，延長補助金額，北市中小企業及青創貸款應呼應經濟部政策增加不裁員、不降薪作為貸款保證，再者，盡速提出SITI「因應美國對等關稅加碼20%獎勵補助」專案，且程序從簡，避免無法及時支援在地產業。

蔣萬安表示，共享產業與勞動監測資訊部分中央雖然有，但是個縣市區域產業特性不同，像是桃園狀況很多物流等，有這樣的平台運用就是關鍵，四市的跨縣市能更精準受衝擊勞工。

另外，受衝擊的2800家產業，蔣萬安表示，估算出來有零組件、電子零件。而財政部也是公佈這些評估報告，下周才會有詳細報告出來是一樣的事情。同時針對顏若芳的建議也會研議。