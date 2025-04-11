上萬針花三個月完成 新北汐止茄苳長輩背手作背包走秀

汐止區茄苳里的銀髮據點，安排的手作課程，每一堂課都有專業老師帶著學員DIY，今年教的後背包，學員們做了3、4個月，勾了上萬針，成品終於出爐，舉辦的成果展上，長輩們開心的展示自己獨一無二的作品，並且背在身上走秀，時尚又吸睛。

汐止區茄苳里銀髮據點開設多元課程活絡身心，其中備受歡迎的手作課程，今年手作老師，帶領長輩DIY手作後背包，從選色、配色，再一針針勾，每一個步驟都由學員親手完成，不僅訓練手部肌肉，更激發創造力與成就感。

每件背包排排站，件件都是獨一無二，這幾年來，這次的手作品是高難度，很有挑戰性，長輩們花費數月時間親手完成，過程中細心配色，勾了超過上萬針，這中間只要漏針，就全部拆掉重來，展現驚人的耐心與毅力。每位學員都投入滿滿心力，將平凡的毛線，化作實用又獨特的藝術品，成品美觀實用，長輩說可以裝很多東西，真的很喜歡。

舉辦的成果展中，不論是側背、斜背、後背，長輩們帶著親手完成的背包自信走秀，怎麼背、怎麼拿都好看，展現屬於自己的風采。

茄苳里長葉雅惠說，銀髮俱樂部裡的大哥哥大姊姊不簡單，手作課程五年來，從最簡單的開始做起，從零到有，到現在會做上萬針的物品，在過年期間就曾經看到班長在家裡做，因為就怕做不完，大家真的很努力又用心，這次他們做的有側背包也有後背包，雖然手作不容易，但長輩都開心學習。