新北汐止水源路二段路況糟 會勘刨除重鋪改善

汐止水源路二段72巷，台北小別墅社區的道路，因為太久沒有重鋪，路面龜裂嚴重，經常修修補補效果有限，民眾抱怨路況很差，對騎車來說相當危險，路面坑洞，造成多次發生車禍意外，所以，新北市議員張錦豪召集相關單位人員現場會勘，討論分段刨除重鋪，保障通行安全。

白雲里長陳俊地說，一年來已經有四次車禍，民眾受傷送到國泰醫院，因為水源路二段72巷整條路多年來就是破損很嚴重，社區委員會也向議員張錦豪陳情，希望能夠協助爭取經費，整條路重新鋪設，雖然之前有坑洞會修補，但是多處補丁也不是很恰當，應該要刨除重鋪。

新北市議員張錦豪提到，水源路二段72巷台北小別墅社區路面因為有一個爬坡，供公眾使用的道路，因為長期以來都有一些破損、高低差、補丁，一年來已經發生4起因為路況不好所產生的車禍，造成民眾受傷，里長跟社區不斷建議，希望爭取市政府協助，將水源路二段72巷主幹道盡快刨除重鋪，期待今年趕快納入計劃，如果可以的話今年可以先做一半，也會請市府工務局可以將這裡列入優先重鋪的項目。