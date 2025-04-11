新北淡水女路5.0培訓開學 創造女性影響力

新北市政府為推動性別平權，自110年與新北市社區旅學關懷協會和旅學堂合作，培訓種子導覽人員，開辦淡水女路培訓課程，而今年第5年，日前淡水區公所舉辦淡水女路5.0課程開學典禮，這次在20多位學員中加入了許多的新同學，理事長李琪表示，雖然說是導覽培訓課程，開創婦女第二就業能力，今年希望創造女性影響力，透過在地歷史與女性故事，讓導覽結合在地文化。

新北市社區旅學關懷協會理事長李琪表示，透過過去的歷史，到現代的女性，在職場與家庭之間，走出自己的路，訪談淡水婦女的故事和貢獻，以展示女性的多才多藝和豐富經歷，以及促進不同性別間的互相理解和尊重，期盼學員可以融會貫通女性典範人物的歷史，例如馬偕博士的妻子，張聰明女士的事蹟，都可以成為學習的一環。

淡水區社會課長呂若彤表示，過去培訓成果非常成功，期盼這次第5年的培訓開課，能夠在性平知識的宣導、還有自我成長，最重要的是讓女性學員們順利的二度就業。從5.0淡水女路展現女力的故事，讓女性有更多自信走進職場，未來能多介紹淡水女路，成為新北性平標竿。