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關稅戰延燒！北市長蔣萬安砲轟行政院「一毛不拔」 一年收三兆卻不願降稅

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安不滿議員許淑華簡報提到炒作聲量、舊瓶裝新酒。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安不滿議員許淑華簡報提到炒作聲量、舊瓶裝新酒。記者邱書昱／攝影

台北市長蔣萬安今赴議會備詢，民進黨北市議員許淑華針對北市因應美國關稅推出的政策，批政策舊瓶裝新酒、炒作聲量，蔣萬安高聲反嗆行政院什麼具體方案都提不出來，才是舊瓶裝新酒，請議員和同黨的行政院長卓榮泰講降稅，中央一年收了三兆國稅，「為什麼不願意降稅？行政院一毛不拔，都不拿出來」。

許淑華不滿反嗆，她是以台北市議員職責質詢，不要每次都扯中央沒有意義，講到敏感議題就針鋒相對。

蔣萬安今天下午赴議會備詢，民進黨議會黨團有備而來，輪番砲轟市府因應美國關稅政策。

許淑華先說，樂見台北市願意將超徵稅收的34億多元來協助台北市產業，但是具體內容、動支多少，沒有具體的內容。北市提到對於北市產業要分期緩繳稅收，其實在中央既有制度就有，但終究還是要繳納稅收，另外，補助參展的部分，其實也早在過去就有實施。

蔣萬安答詢，現在企業產業紓困、轉型、拓銷約有9億元，對於緊急急難救助會有5億元，而勞工、青年就業部分各項補貼11億元，以及企業營運紓困要15億元。針對分期繳納有多少產業受惠，財政局長胡曉嵐也說，依照過去紓困，約有3百件。

許淑華後續談到協助產業精進作為，目前北市方針對於社會大眾沒有實質幫助，她也質疑北市府只有聽取幾位企業龍頭，建議成立專線，給予廠商能夠直接撥打，而非慢慢填表，要更積極。

不料，質詢到後半，蔣萬安與許淑華彼此音調愈高，蔣萬安更反擊許淑華在質詢簡報上指出北市政策，都是「舊瓶裝新酒、炒作聲量」。

「為什麼說我們炒作聲量，什麼叫舊瓶裝新酒？這我們不會接受。」蔣萬安說，他第一時間親自拜訪廠商，北市具體方案提出來，行政院連什麼具體細節、新的方案都沒有，才是舊瓶裝新酒，連產業衝擊報告到現在都拿不出來，至少北市政策全部提出來，不能扭曲市府，「不要欺負市府同仁，不實的指控我當然要捍衛我們同仁」。

蔣萬安繼續回擊，議員北市降稅，可以和你們同黨的卓榮泰講，中央國稅收了3兆元，可以降稅，北市都願意拿出來，行政院卻一毛不拔，一年將稅對於中小企業，才是對勞工朋友照顧更全面。「議員不願意反應沒問題，我到行政院會反應」。

許淑華則是要求暫停時間，也質疑「今天是討論台北市政策，一直跟我扯中央沒有意義，我是以台北市議員質詢，不要每次都推給中央、爭鋒相對。」

台北市長蔣萬安與關稅相關的局處首長備詢。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安與關稅相關的局處首長備詢。記者邱書昱／攝影

蔣萬安 許淑華

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