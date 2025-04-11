市長侯友宜訪日本善光會 借鏡科技照護經驗升級新北長照

新北市長侯友宜今天率領市府團隊前往日本東京考察，首站參訪知名福祉法人「善光會」。侯友宜表示，高齡人口比例持續上升，長照服務的需求也越來越多，未來應善用新科技，提供長輩更舒適的照顧，同時讓家屬更安心，這次的交流不僅汲取先進經驗，也將成為新北市推動長照3.0與科技創新應用的參考藍圖。

善光會為日本福祉領域的先驅機構之一，旗下「聖塔菲花園山丘（Santa Fe Garden Hills）」為複合式長照設施，以全人照護為核心，導入多項高科技設備與資訊系統，包括護理機器人、智慧床墊、行為感測器、自動移位輔具以及 AI照護管理平台，協助照顧人員精準掌握長者健康狀況並提升照護效率。

侯友宜指出，新北市目前有約77萬名長輩，並設有114間日照中心，致力於提供在地安養、安心生活的環境。面對快速高齡化的挑戰，科技應用是新北市持續努力的方向，此次參訪的善光會，透過導入科技設備來減輕人力負擔、提升服務品質，其經驗正是未來新北市發展長照服務的重要參考。

侯友宜表示，善光會在機構照護、居家服務與社區整合照護的無縫接軌上，展現高度系統化與人性化的規劃，尤其透過數據分析與 AI應用，強化早期預警機制與個別化照護決策，對新北市在智慧長照政策發展上，具有極高的參考價值。