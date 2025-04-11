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北市民權大橋改建施工 塔悠路4/19-21全線封閉

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

「民權大橋跨河段上部結構改建統包工程」其既有主橋改建作業即將步入尾聲，在114年3月23日將松山往內湖向車流導引回改建完成的原主橋通行後，4月19日至5月13日期間，塔悠路將進行交通管制作業，以便進行民權大橋及交維便橋重疊段的工程，完成後，就是邁向最終目標-將內湖往松山車流改回原橋梁通行，預計6月整個橋梁通行動線回復原狀。

新工處工務科科長蕭志龍表示，改建的民權大橋採鋼結構吊裝，而在松山側民權東路與塔悠路路口之帽梁位置上，改建主橋結構體與交通維持便橋結構衝突。該衝突區域在交通維持便橋範圍內係屬松山往內湖車道，車流轉換回原橋通行後，交通維持便橋往內湖車道已騰空，後續將先拆除該方向重疊段結構，再搭設改建部分之主橋鋼結構，並採取相應的交通維持管制措施。

新工處工務科中區工務所主任洪辰儒表示，衝突範圍的交通維持便橋結構將安排於114年4月19日6時至21日6時拆除，拆除作業將佔據塔悠路雙向車道空間施作，為維護市民行車安全，拆除期間塔悠路（民生東路至撫遠街403巷）將全線封閉，並由義交人員引導車流改道民生東路－撫遠街－撫遠街403巷通行，惟仍提醒駕駛朋友可更早改道，以減少受施工之影響。

洪辰儒主任補充，接續施作改建主橋之鋼結構吊裝作業時，須將起重機等大型設備佈設於塔悠路單向車道，為維持施工期間塔悠街仍可雙向運行，配合調整對向3車道減少為2車道，並提供1車道供調撥車流通行。預估塔悠路各向調撥車道時段如下：預計114年5月1日至7日9時至16時封閉塔悠路（撫遠街261巷至389巷）南向車道調撥至對側通行1車道。預計114年5月8日至13日9時至16時封閉塔悠路（撫遠街261巷至389巷）北向車道調撥至對側通行1車道，另設於塔悠路基6號疏散門旁供262號及262區間車之終點站(塔悠疏散門)也將配合工程臨時取消站位。

聚傳媒

內湖 衝突 車道

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