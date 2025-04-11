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新北五股環保藝術公園特色跨河景觀橋 8月底完工

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北副市長朱惕之10日視察五股環保藝術公園跨河景觀橋工程進度表示，新北市府投資超過2億元建造這座景觀橋，橋上搭配無障礙電梯與夜間光雕照明，讓橋梁在白天與夜晚都展現不同風貌。目前工程已完成80%，預計8月底可完工，屆時市民朋友將能夠漫步於橋上，欣賞五股環保藝術公園、遠眺觀音山，成為五股環保藝術公園的地標。

朱惕之副市長補充，過去五股垃圾山長期堆積廢棄物，影響環境品質，如今已變身為綠意盎然的五股環保藝術公園。為了串連洲子洋重劃區與創造在地特色地標，將橋梁設計納入城市美學計畫，透過專家學者討論研析，象徵五股濕地的水藍色展現出生生不息的力量。「五股藍」成為跨河景觀橋主色系，橋上也規劃綠化空間，展現市府2050淨零碳排的目標，未來將成為五股洲子洋重劃區民眾踏青、散步的好去處。

水利局長宋德仁表示，這座跨河景觀橋採用下拱式鋼構設計，橋身長度約150公尺，橋面寬度達6公尺，可同時容納行人與自行車通行。橋梁梁底高程抬升至10.71公尺，遠高於計畫堤頂高度(9.71公尺)，為將來堤防加高工程留下施作空間，且沒有落墩於河道內，並於汛期前撤離河道上施工構架等設施，體現水利局對防洪安全的重視。跨河景觀橋體使用高強度鋼材建造，並鋪設防滑地面提高步行舒適度。也同步進行周邊環境改善工程，包括步道優化、綠美化設施及環保藝術地景設置，打造以人為本無障礙通行空間，進一步提升公園的遊憩品質。

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橋梁 重劃區

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