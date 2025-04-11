新北淡水私有停車場鋪面龜裂引安全疑慮 民代籲市府督促業者改善

位於新北淡水濱海路一段的住宅用地，被開闢成臨時停車場使用，但近期發現停車場鋪面大面積沉陷，引發安全疑慮，民代要求市府應督促業者改善，不要等事故發生才檢討；交通局表示，已收到業者資料，儘速會審。

淡水區濱海路一段306巷旁一處住宅用地，日前有業者開闢為臨時停車場使用，惟停車場與公司田溪步道接壤處遭業者以水泥塊堆疊以克服高低差，近期發現停車場鋪面大面積沉陷，引發安全疑慮。

新北市議員鄭宇恩表示，現場觀察確實有公共安全的隱憂，儘管業者口頭承諾會改善，但市府各單位均未有具體督促業者改善的行政手段，若等事故發生再來檢討，恐怕為時已晚。

鄭宇恩表示，該處停車場用地現況，雖未獲交通局核發的合法停車場許可，但現況已有多部車輛停放，且從鋪面龜裂、側面水泥塊參差堆疊的狀況，都顯示出該結構物極度不穩定。近期更因為下大雨，裂縫持續擴大，然而其與相鄰的公司田溪步道，更是當地居民頻繁運動休憩的場域，盼市府立即正視問題，責成業者盡速改善，杜絕潛在危險，確保民眾生命財產安全。

鄭宇恩補充， 據了解目前業者已經提送新的計畫書，後續應朝拆除現有設施、新設經技師簽證的擋土設施，將請交通局以安全為優先考量，儘速且嚴謹的完成審查，並督促業者及早將危險的構造物排除。