快訊

聞宥勝厚臉皮想復出 隋棠皺眉砲轟荒謬：不是普通罪犯

槓上川普！陸祭對美關稅125% 再赴WTO追加起訴「奉陪到底」

大陸再反制美國！對美增加關稅由84%提高至125%

聽新聞
0:00 / 0:00

新北淡水私有停車場鋪面龜裂引安全疑慮 民代籲市府督促業者改善

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
位於新北淡水濱海路一段的住宅用地，被開闢成臨時停車場使用，但近期發現停車場鋪面大面積沉陷，引發安全疑慮。圖／鄭宇恩提供
位於新北淡水濱海路一段的住宅用地，被開闢成臨時停車場使用，但近期發現停車場鋪面大面積沉陷，引發安全疑慮。圖／鄭宇恩提供

位於新北淡水濱海路一段的住宅用地，被開闢成臨時停車場使用，但近期發現停車場鋪面大面積沉陷，引發安全疑慮，民代要求市府應督促業者改善，不要等事故發生才檢討；交通局表示，已收到業者資料，儘速會審。

淡水區濱海路一段306巷旁一處住宅用地，日前有業者開闢為臨時停車場使用，惟停車場與公司田溪步道接壤處遭業者以水泥塊堆疊以克服高低差，近期發現停車場鋪面大面積沉陷，引發安全疑慮。

新北市議員鄭宇恩表示，現場觀察確實有公共安全的隱憂，儘管業者口頭承諾會改善，但市府各單位均未有具體督促業者改善的行政手段，若等事故發生再來檢討，恐怕為時已晚。

鄭宇恩表示，該處停車場用地現況，雖未獲交通局核發的合法停車場許可，但現況已有多部車輛停放，且從鋪面龜裂、側面水泥塊參差堆疊的狀況，都顯示出該結構物極度不穩定。近期更因為下大雨，裂縫持續擴大，然而其與相鄰的公司田溪步道，更是當地居民頻繁運動休憩的場域，盼市府立即正視問題，責成業者盡速改善，杜絕潛在危險，確保民眾生命財產安全。

鄭宇恩補充， 據了解目前業者已經提送新的計畫書，後續應朝拆除現有設施、新設經技師簽證的擋土設施，將請交通局以安全為優先考量，儘速且嚴謹的完成審查，並督促業者及早將危險的構造物排除。

交通局表示，今日已收到業者提送資料，將依程序儘速轉請市府相關局處會審，一切以安全為優先，若無法確保安全性，不會核准同意。

位於新北淡水濱海路一段的住宅用地，被開闢成臨時停車場使用，但近期發現停車場鋪面大面積沉陷，引發安全疑慮。圖／鄭宇恩提供
位於新北淡水濱海路一段的住宅用地，被開闢成臨時停車場使用，但近期發現停車場鋪面大面積沉陷，引發安全疑慮。圖／鄭宇恩提供
位於新北淡水濱海路一段的住宅用地，被開闢成臨時停車場使用，但近期發現停車場鋪面大面積沉陷，引發安全疑慮。圖／鄭宇恩提供
位於新北淡水濱海路一段的住宅用地，被開闢成臨時停車場使用，但近期發現停車場鋪面大面積沉陷，引發安全疑慮。圖／鄭宇恩提供

停車場 淡水

延伸閱讀

小兵立大功 新北淡水崁頂里守望相助隊守護治安

新北三芝風災後加強防汛 議員建議增水位監測點

新北淡水福德公園大升級 嶄新兒童遊戲場正式啟用

親子勇闖歡樂島 議員攜手新北淡水福容大飯店慶兒童節

相關新聞

市長侯友宜訪日本善光會 借鏡科技照護經驗升級新北長照

新北市長侯友宜今天率領市府團隊前往日本東京考察，首站參訪知名福祉法人「善光會」。侯友宜表示，高齡人口比例持續上升，長照服...

新北淡水私有停車場鋪面龜裂引安全疑慮 民代籲市府督促業者改善

位於新北淡水濱海路一段的住宅用地，被開闢成臨時停車場使用，但近期發現停車場鋪面大面積沉陷，引發安全疑慮，民代要求市府應督...

關稅戰延燒！蔣萬安砲轟行政院「一毛不拔」 一年收三兆卻不願降稅

台北市長蔣萬安今赴議會備詢，民進黨北市議員許淑華針對北市因應美國關稅推出的政策，批政策舊瓶裝新酒、炒作聲量，蔣萬安高聲反...

新北五股環保藝術公園特色跨河景觀橋 8月底完工

新北副市長朱惕之10日視察五股環保藝術公園跨河景觀橋工程進度表示，新北市府投資超過2億元建造這座景觀橋，橋上搭配無障礙電梯與夜間光雕照明，讓橋梁在白天與夜晚都展現不同風貌。目前工程已完成80%，預計8

北市民權大橋改建施工 塔悠路4/19-21全線封閉

「民權大橋跨河段上部結構改建統包工程」其既有主橋改建作業即將步入尾聲，在114年3月23日將松山往內湖向車流導引回改建完成的原主橋通行後，4月19日至5月13日期間，塔悠路將進行交通管制作業，以便進行

蔡琴不期待大巨蛋開唱 文化局長蔡詩萍：怕歌迷爬樓梯危險

歌后蔡琴表示不期待在大巨蛋開唱，台北市文化局長蔡詩萍、市長蔣萬安都說，蔡琴擔心歌迷有年紀，爬樓梯不方便；台北國際會議中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。