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新北惜食料理食譜與創意教案徵選 最高獎2萬

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市滿漢全惜料理食譜及教案甄選，5月1日起至5月27日止開放報名。圖／新北市環保局提供
新北市滿漢全惜料理食譜及教案甄選，5月1日起至5月27日止開放報名。圖／新北市環保局提供

珍惜食物，新北市環保局今天公布「滿漢全惜」惜食料理食譜與惜食創意教案徵選活動簡章，徵選「惜食料理食譜」與「惜食創意教案」，藉料理與教案創意，傳遞尊重環境與永續生活的理念，各組前三名將頒發新2萬元、1萬元及5000元獎金，另擇佳作4名頒發2000元獎金，報名日期5月1日至5月27日下午5時截止。

環保局表示，惜食料理食譜組主要鼓勵參賽者設計兩道簡單且富有創意的惜食料理，強調「吃全食、吃格外、食當季、吃在地」等惜食概念為發想，能夠輕鬆在家準備並且美味可口的料理，讓每個人都可以是首惜廚師。

惜食創意教案組則主要鼓勵民眾或各級教師以環境部公布的10項惜食行動「主動說、可以選、可打包、吃格外、吃全食、吃在地、惜食材、愛地球、愛分享、愛推廣」，設計2到4節課程的教案，採現場教學展演方式表達惜食理念。

環保局指出，經過比賽脫穎而出的第一名參賽者，惜食料理食譜組將推薦至環境部參與北區分區決賽、惜食創意教案組則前進環境部與全國22縣市惜食達人切磋，為新北爭取最高榮譽。

環保局表示，惜食的核心不僅僅是避免浪費食物，最重要的是從「源頭」就開始減量，每一次的消費都是為未來投下重要的一票。鼓勵民眾將永續理念與本市特色結合，設計輕鬆好上手的惜食食譜與教案，讓惜食的風尚深入每個人的心中。活動簡章及相關資訊可至環保局官網查詢。

料理 環保局

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