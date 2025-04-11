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蔡琴稱大巨蛋不安全引熱議...議員認不夠友善 結構技師曝原因

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
歌后蔡琴宣布北高開演唱會，但昨受訪稱大巨蛋不安全，一點都不期待於該處舉辦演唱會，引發熱議，議員也認為，大巨蛋設計合法合規但不夠友善，結構技師也坦言，大巨蛋位在鬧區，空間、條件受到限制。本報資料照片。
歌后蔡琴宣布北高開演唱會，但昨受訪稱大巨蛋不安全，一點都不期待於該處舉辦演唱會，引發熱議，議員也認為，大巨蛋設計合法合規但不夠友善，結構技師也坦言，大巨蛋位在鬧區，空間、條件受到限制。本報資料照片。

歌后蔡琴宣布北高開演唱會，但昨受訪稱大巨蛋不安全，一點都不期待於該處舉辦演唱會，引發熱議。經北市文化局長蔡詩萍詢問後，坦言是考量歌迷年紀不小不忍上下階梯移動。大巨蛋樓梯因結構關係確實較陡對長者較不便，結構技師也坦言，因大巨蛋位在鬧區，空間、條件受到限制可能讓一些民眾認為不夠友善，但可透過活動主辦單位動線引導，減緩這類狀況。

大巨蛋雖設有身障席也有電梯讓行動不便長者便於上下樓，不過從平面層進入座位席有階梯層，上上下下對長者來說確實較為不便。實際觀察，大巨蛋雖有電梯及電扶梯讓長者使用，但進入場通常人流較大，考量安全及動線順暢會關閉電扶梯讓民眾用走的，若位置位於蛋頂，樓梯坡度從視覺效果來看更為陡峭，對行動不便長者確實不太方便。

議員陳宥丞說，大巨蛋本身與國外巨蛋結構設計大不相同，因受限於限高及下沉式設計，無法像國外巨蛋那樣拉高有更多空間去做無障礙設施，這也是當初議會、市府在與遠雄談判時候有要求，消防公安一定要做好，確保民眾進場看球、演唱會安全。

陳宥丞也提到，上次國慶晚會邀請天后江蕙開唱，長輩觀眾數較多，就可以發現一些先天及動線規畫問題，包含樓梯過於陡峭、動線不夠友善等，從他的主觀角度來看大巨蛋設計「合法合規，但不夠友善」。

台北市結構技師公會理事長徐茂卿表示，大巨蛋地點因處於鬧區，本身在量體、空間等就有諸多限制，在蓋的時候面要滿足許多條件，空間就會受到限縮，在這樣條件下無法保證每一個設備都能做到最好，但都有符合建築技術規則法令，無障礙空間增加或許可以透過活動主辦方，動線上引導電梯、無障礙坡道等，讓長輩移動上比較不那麼辛苦。

大巨蛋 演唱會 蔡琴

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