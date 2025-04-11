永寧廣場遊具老舊 議員江怡臻會勘兩年終翻新
新北市議員江怡臻針對土城國中對面的永寧廣場遊具老舊、日照不足、地坪濕滑等問題，多次邀集區公所與相關局處現勘、會商改善方案，經多方努力爭取市府支持，讓廣場全面翻新。全新升級的永寧廣場已於4月9日上午正式啟用，吸引不少親子熱情參與。
江怡臻指出，過去永寧廣場環境潮濕陰暗、青苔叢生，孩童遊玩時常滑倒，不少家長也反映「不敢帶小孩來玩」，她因此主動會勘協調，強調必須全面改善排水設施與設施配置，並納入各年齡層需求，讓公園空間更安全、更多元。施工期間她也多次前往監工，盼能在天氣不穩的狀況下仍如期如質完成工程。
如今嶄新的永寧廣場不僅換上全新地坪與照明系統，更打造新北首座親子跑酷遊戲場，設置大型鍬型蟲主題遊具與五大動態關卡，從泰山懸盪、搖擺跳躍、翻牆躍下、平衡彩繪管一路挑戰到「鍬形蟲溜滑梯」，兼具趣味與訓練功能，提升孩子肢體協調與反應能力。周邊也設置健走步道與體健設施，讓大人小孩都能找到適合的休憩活動。
永寧里長周清芳也感謝江怡臻協調與持續關心，指出廣場對面即是土城國中與附設幼兒園，是親子停留的熱點區域，如今環境煥然一新，白天明亮舒適，晚上也有完善照明，不只提供孩童安全遊戲場域，更成為社區舞蹈、運動的共享空間，提升整體社區生活品質。
江怡臻表示，會繼續努力監督工程品質並持續爭取更多改善公園空間的經費與資源，讓土城居民享有安全、好玩、適合全齡使用的優質公共空間。
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