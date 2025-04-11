快訊

追討百萬欠款「身中25刀幾斷頸」陳屍車內 警逮24歲工人速破殺人案

關稅風暴 賴總統：台灣在美首批談判名單中 會確保國家利益

4月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽破5百元優惠縮水 5G還有399方案

永寧廣場遊具老舊 議員江怡臻會勘兩年終翻新

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
永寧廣場翻新後已啟用。圖／江怡臻提供
永寧廣場翻新後已啟用。圖／江怡臻提供

新北市議員江怡臻針對土城國中對面的永寧廣場遊具老舊、日照不足、地坪濕滑等問題，多次邀集區公所與相關局處現勘、會商改善方案，經多方努力爭取市府支持，讓廣場全面翻新。全新升級的永寧廣場已於4月9日上午正式啟用，吸引不少親子熱情參與。

江怡臻指出，過去永寧廣場環境潮濕陰暗、青苔叢生，孩童遊玩時常滑倒，不少家長也反映「不敢帶小孩來玩」，她因此主動會勘協調，強調必須全面改善排水設施與設施配置，並納入各年齡層需求，讓公園空間更安全、更多元。施工期間她也多次前往監工，盼能在天氣不穩的狀況下仍如期如質完成工程。

如今嶄新的永寧廣場不僅換上全新地坪與照明系統，更打造新北首座親子跑酷遊戲場，設置大型鍬型蟲主題遊具與五大動態關卡，從泰山懸盪、搖擺跳躍、翻牆躍下、平衡彩繪管一路挑戰到「鍬形蟲溜滑梯」，兼具趣味與訓練功能，提升孩子肢體協調與反應能力。周邊也設置健走步道與體健設施，讓大人小孩都能找到適合的休憩活動。

永寧里長周清芳也感謝江怡臻協調與持續關心，指出廣場對面即是土城國中與附設幼兒園，是親子停留的熱點區域，如今環境煥然一新，白天明亮舒適，晚上也有完善照明，不只提供孩童安全遊戲場域，更成為社區舞蹈、運動的共享空間，提升整體社區生活品質。

江怡臻表示，會繼續努力監督工程品質並持續爭取更多改善公園空間的經費與資源，讓土城居民享有安全、好玩、適合全齡使用的優質公共空間。

江怡臻從兩年前就開始針對永寧廣場公園老舊要求會勘翻新。圖／江怡臻提供
江怡臻從兩年前就開始針對永寧廣場公園老舊要求會勘翻新。圖／江怡臻提供
江怡臻從兩年前就開始針對永寧廣場公園老舊要求會勘翻新。圖／江怡臻提供
江怡臻從兩年前就開始針對永寧廣場公園老舊要求會勘翻新。圖／江怡臻提供

江怡臻 親子

延伸閱讀

鶯歌第二納骨塔動工！結合陶瓷意象、設置植存區 議員建議增寵物葬區

新北議員江怡臻回擊綠營：關稅戰地方首長因應不是「瞎」 是對產業負責任

批綠民進黨空喊亡國感 國民黨：大惡罷若贏 院長柯建銘

綠新北造勢引發藍綠互槓 江怡臻批卓榮泰造謠並質疑蘇巧慧「裝傻」

相關新聞

蔡琴不期待大巨蛋？老友蔡詩萍還原：答案很感人、細膩

歌后蔡琴宣布北高巡演，北市的地點卻非大巨蛋，蔡琴受訪回說一點都不期待，成了昨天北市府議會開議的題目。蔡琴老朋友、北市文化...

拚孵新北大巨蛋 侯友宜明赴日考察東京巨蛋

新北市長侯友宜安排本月11日至15日偕新北市議會出訪日本。新北市府天表示，侯友宜除與議長蔣根煌及議員們拜會友好城市外，也...

永寧廣場遊具老舊 議員江怡臻會勘兩年終翻新

新北市議員江怡臻針對土城國中對面的永寧廣場遊具老舊、日照不足、地坪濕滑等問題，多次邀集區公所與相關局處現勘、會商改善方案...

注意！微型電動二輪車禁入新北4處河濱公園 6月起開罰

微型電動二輪車逐年增加，雖被定義為慢車，但任意行駛各種車道引發諸多亂象。新北市府公告，6月起，包括淡水右岸金色水岸河濱公...

侯友宜一早松山搭機出訪日本考察大巨蛋

新北市長侯友宜今早從松山機場搭機飛往日本，預計中午抵達東京羽田機場，規劃考察東京巨蛋、西武巨蛋，聚焦場館規劃、商業發展模...

綠議會控「查水表」 蔣萬安：不接受抹黑

台北市長蔣萬安昨赴議會施報告，民進黨團稱市府為大罷免「查水表」，手持標語高喊「捍衛公民自主、拒絕政治打壓」杯葛蔣萬安上台，國民黨團則在台前高喊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。