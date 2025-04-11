永寧廣場遊具老舊 議員江怡臻會勘兩年終翻新

新北市議員江怡臻針對土城國中對面的永寧廣場遊具老舊、日照不足、地坪濕滑等問題，多次邀集區公所與相關局處現勘、會商改善方案，經多方努力爭取市府支持，讓廣場全面翻新。全新升級的永寧廣場已於4月9日上午正式啟用，吸引不少親子熱情參與。

江怡臻指出，過去永寧廣場環境潮濕陰暗、青苔叢生，孩童遊玩時常滑倒，不少家長也反映「不敢帶小孩來玩」，她因此主動會勘協調，強調必須全面改善排水設施與設施配置，並納入各年齡層需求，讓公園空間更安全、更多元。施工期間她也多次前往監工，盼能在天氣不穩的狀況下仍如期如質完成工程。

如今嶄新的永寧廣場不僅換上全新地坪與照明系統，更打造新北首座親子跑酷遊戲場，設置大型鍬型蟲主題遊具與五大動態關卡，從泰山懸盪、搖擺跳躍、翻牆躍下、平衡彩繪管一路挑戰到「鍬形蟲溜滑梯」，兼具趣味與訓練功能，提升孩子肢體協調與反應能力。周邊也設置健走步道與體健設施，讓大人小孩都能找到適合的休憩活動。

永寧里長周清芳也感謝江怡臻協調與持續關心，指出廣場對面即是土城國中與附設幼兒園，是親子停留的熱點區域，如今環境煥然一新，白天明亮舒適，晚上也有完善照明，不只提供孩童安全遊戲場域，更成為社區舞蹈、運動的共享空間，提升整體社區生活品質。