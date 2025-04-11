蔡琴不期待大巨蛋？老友蔡詩萍還原：答案很感人、細膩

歌后蔡琴宣布北高巡演，北市的地點卻非大巨蛋，蔡琴受訪回說一點都不期待，成了昨天北市府議會開議的題目。蔡琴老朋友、北市文化局長蔡詩萍在臉書還原過程，蔡琴本意是考量歌迷年紀不小，不忍上下階梯移動。

蔡琴被問及大巨蛋演出時，回答「我一點都不期待。」也談到台北市長蔣萬安，「小巨蛋都這樣，大巨蛋會好到哪去？」恰巧昨天是台北市議會開議，議員問及蔣萬安此事，蔣微笑回說，「我來問問」，蔡詩萍也出面救援會去詢問。

蔡詩萍在臉書上寫到，其實蔡琴的回答很感人、很細膩，本意是因為歌迷年紀不小，要在上上下下的階梯移動，於心不忍。因此，蔡琴不會以場地大小來考量演唱，而是以讓歌迷舒服安全的聽歌，享受演出為優先選擇。

蔡詩萍說，很感動蔡琴的貼心，會把這意見帶回去，讓以後台北的演出場地，都能考慮到觀眾族群的不同需求，而有所改善或提供相對的因應措施。

蔡詩萍也說，演唱會經濟是北市長蔣萬安一直很在意的施政方向，而不同族群都可以對「演唱會經濟」做出不同的貢獻，就像他曾經寫過的，在台北流行音樂中心一邊是林淑容的演唱會有吸引兩千多人，而另一邊則是年輕歌手ØZI 的演唱會，坐滿四千多人，這都是一座城市裡，「現在的流行」與「美好之記憶」，最和諧的平行宇宙。

蔡詩萍說，蔡琴的細膩貼心，提醒了公部門，演出場所的規劃與現場措施的安排，不宜一概而論，更應該考慮到不同族群需求的貼切與適宜，這才是「演唱會經濟」在規模的締造下，再往每個觀眾實質的感受去考究的方向。

他說，很謝謝蔡琴的提醒，讓台北市的演唱會經濟，不止重視規模，更重視全方位，全市民的消費權益。祝福老朋友，演唱會成功，也會遵照老友的期待，把蔣市長拉去妳的演唱會。