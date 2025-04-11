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侯友宜一早松山搭機出訪日本考察大巨蛋
新北市長侯友宜今早從松山機場搭機飛往日本，預計中午抵達東京羽田機場，規劃考察東京巨蛋、西武巨蛋，聚焦場館規劃、商業發展模式及場館多功能使用等面向，及面對高齡化社會來臨，為了強化新北市長期照顧服務與智慧科技應用，侯友宜將參訪日本善光會，實際了解高齡照護與科技整合方面的創新作為。
針對大巨蛋，侯友宜期待廣納不同巨蛋的設計優點，並融入台灣熱情的棒球文化，期待打造一座具專業賽事與商業活力的新北大巨蛋，成為新北下一個國際級地標。
另外，新北市與日本神奈川縣長年互動密切，不僅議會之間締結為「姊妹會」，雙方政府也在消防、教育等領域簽署合作協定、展開多次實質交流，此次出訪成員包括副秘書長柯慶忠、衛生局長陳潤秋、體育局長洪玉玲、消防局長陳崇岳等人。
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