五股夏綠地景觀橋 8月完工

新北五股垃圾山轉型為環保藝術公園，市府斥資2億興建跨河景觀橋，副市長朱惕之說，五股夏綠地過去被馬路阻隔，行人與自行車通行風險高，如今透過橋梁建設創造安全通行空間，讓通行環境更友善。

水利局長宋德仁指出，跨河景觀橋工程已完成8成，預計8月底完工，未來將串聯洲子洋重劃區，成為五股地區嶄新的城市意象地標。

朱惕之昨視察工程，他說，這座景觀橋搭配無障礙電梯與夜間光雕照明設計，讓橋梁在白天與夜晚展現不同風貌，改善人車爭道的危險動線，更讓市民能漫步其上，擁抱五股環保藝術公園，也遠眺觀音山景致。

「我們爭取到2億元興建這座橋，是翻轉五股的重要一步。」朱惕之指出，五股夏綠地過去被大馬路阻隔，行人與自行車通行風險高，透過橋梁建設創造安全通行空間，「這些年五股一吋土地一吋草地都在改變，里長們走過艱辛的路程，市府要照顧好在地民眾需求。」

水利局指出，市府2019年起整治五股垃圾山，逐步轉型為綠意盎然的五股環保藝術公園，此次橋梁建設更納入城市美學計畫，設計主色系「五股藍」象徵濕地水色與生生不息的力量，橋面也規畫綠化空間，展現市府邁向2050淨零碳排決心。

宋德仁指出，景觀橋採下拱式鋼構設計，全長約150公尺、橋面最寬達6公尺，步行與自行車均可通行，橋底高程抬升至10.71公尺，較堤頂高出1公尺，預留未來堤防加高空間，橋墩也未落在河道中。橋梁吊掛作業需搭配支撐設施，須在汛期前完成，主結構已在3月24日完成，僅剩橋面板與電梯要施作，整體防洪安全無虞。