蘆洲首座社宅開工 拚118年落成

都會區房價燙手，為實現居住正義，新北市府持續興建青年社宅，蘆洲光華社宅昨動土，拚2029年完工。市府表示，未來整體開發區畫設至少5%社福用地興建社宅，以達長期4.5萬戶目標；蘆洲區除光華社宅456戶，蘆南北側農業區畫設5%社福用地，可再增添3300多戶社宅。

蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅昨開工，城鄉局指出，這是蘆洲區首座社宅，將整合公共托育中心、公共化幼兒園、社區長照機構、身心障礙者社區式日間照顧中心與里民活動中心，預計2029年竣工。

城鄉局指出，新北自辦社宅以大眾捷運系統周邊基地優先，蘆洲光華社宅基地位於蘆洲區三民路與永平街交叉口，鄰近捷運新蘆線蘆洲站及未來五股泰山輕軌F05站，周邊有微風運河、環河公園等綠地，基地500公尺內有忠義國小、鷺江國中及蘆洲國民運動中心，生活機能及交通便利性佳。

副市長朱惕之說，蘆洲光華社宅規畫興建地上17層、地下3層，共456戶社住單元，分別為經濟房型92戶、1房型247戶、2房型104戶、3房型13戶，也共構當地缺乏已久的公有停車場，提供430席汽車停車位及480席機車停車位。

城鄉局強調，社宅將循住宅法相關規定採只租不售方式興辦，為照顧廣大市民，以租金分級方式，依申請人所得狀態訂分不同租金。

副市長朱惕之指出，市府持續推動蘆洲地區重大建設，捷運環狀線北環段正施工，五股泰山輕軌也送中央審議，未來還有蘆洲醫院及銀河灣計畫，蘆洲發展指日可待。