綠議會控「查水表」 蔣萬安：不接受抹黑

台北市長蔣萬安昨赴議會施政報告，民進黨團稱市府為大罷免「查水表」，手持標語高喊「捍衛公民自主、拒絕政治打壓」杯葛蔣萬安上台，國民黨團則在台前高喊「蔣萬安加油」反擊。蔣萬安說，同仁被議員抹黑，必須為同仁抱不平。

新會期才剛開議，大罷免延燒入議會，民進黨團率先以程序發言杯葛蔣萬安上台，民進黨團副總召趙怡翔表示，許多對罷免友善店家被惡意檢舉，連飲料店都被查油煙處理不當，已造成寒蟬效應，要蔣萬安公開譴責惡意檢舉。

黨團總召陳慈慧指出，蔣萬安應承諾公平看待所有公民活動，維持行政中立。

國民黨議員吳世正反擊「有民眾檢舉為什麼不用去查？還推給公民團體，不要騙了」，民進黨就是要拿回立院多數席次，讓立院黨團總召柯建銘坐「C位」。

黨團書記長李明賢以數據指出，各局處今年一月到三月與去年同期的稽查數據，都是一樣的，根本沒有因為大罷免增加。

藍綠白議員程序發言一小時後，蔣萬安才上台施政報告並備詢，面對綠營指控查水表，蔣萬安表示「不能接受」，強調同仁接獲檢舉都是依法到場查看，如果沒有違規就是結案回報，輕微就是勸導改善，若真的嚴重到無法改善當然必須依法、依規定開罰，不會去分政黨顏色，都是一視同仁辦理。

蔣萬安說，台灣民眾都認為現階段應團結一致，不應繼續內耗，持續推動罷免製造對立，應趕快救經濟。

另外，民進黨議員簡舒培也送上一副印有前總統蔣中正肖像布條，要蔣別忘了曾祖父曾反共；民進黨議員洪健益說，前總統蔣經國曾說要以反共抗暴為工作任務，但蔣萬安已忘記，面對中共軍演不敢譴責大陸，還要辦雙城論壇。

蔣萬安多次強調「我有譴責中共軍演」，但雙城論壇是單純的市政交流，反問「現在中共軍演瞄準總統府、斬首，請問民進黨政府有裁撤陸委會、海基會嗎？」