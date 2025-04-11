大同區航高限制 都更容積獎勵用不完

加速老舊建物更新，台北市推出防災型都市更新專案，但里長反映，大同區因為航高限制，有些都更案連基本容積獎勵都用不完，更別說防災都更的30%容積獎勵，政策美意「看得到、吃不到」。市長蔣萬安允諾，指示都發局通盤檢討。

台北市防災型都更專案針對耐震能力不足的建築物提供容積獎。只要符合「4面向、5條件」，就能獲得基準容積30%的獎勵，鼓勵重建。

大同區隆和里長沈春華指出，大同區因位於松山機場航空管制區，建築物高度受到限制，雖然市府推出防災都更容積獎勵方案，想要鼓勵大家加速更新危險老舊建築，但因為航高限制，大同區原本有些都更案，連基本的獎勵容積都用不完，更別說防災都更的30%容積獎勵，相對剝削感嚴重。

沈春華表示，市府可以參考歷史街區專案開發計畫的彈性作法，適度放寬建蔽率，作為替代性的誘因，幫助大同區順利推動都市更新。

蔣萬安在大同區「市長與里長座談」曾表示，現行制度對大同區確實不公平，指示都發局通盤檢討相關規定，回應地方需求。

北市都發局表示，里長提出受限航高以致容積無法用完的建物，可適度放寬建蔽率，都發局將納入北市都市計畫通盤檢討案，預定今年底進入法定程序。