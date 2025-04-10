毛畯珅遭控不當對待幼兒 北市教育局再罰6000元

台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅涉性侵、偷拍女童，除被檢察官提起公訴，近日又因家長通報有不當管教情事，遭台北市教育局開罰6000元。

台北市教育局近日公告教保服務機構3月份違反「幼兒教育及照顧法」及「教保服務人員條例」相關規定處理情形，其中已遭撤照的台北市私立培諾米達信義幼兒園再度出現，其負責人洪珮筠及毛畯珅因對幼兒不當對待，各被罰新台幣6000元。

教育局說明，調查毛畯珅案期間，有幼生家長表示毛畯珅在112年2月間有不當管教情事，教育局因此啟動行政調查，經委員會認定屬實後，在今年3月13日開罰。

教育局強調，家長在任何時間點發現孩子疑似曾遭毛畯珅不當對待，都可以撥打113或向教育局通報，教育局將依法查處，捍衛孩童權益。

培諾米達幼兒園因發生教保員毛畯珅涉性侵幼兒事件，在民國112年被廢照、園所相關人員遭懲處，其中毛畯珅被處60萬元最重罰鍰及終身不得受聘於教保服務機構服務。

此外，毛畯珅被依加重強制性交、加重強制猥褻等罪提起公訴，今年1月7日高院二審認定他共犯逾200罪，各罪判刑累積逾1200年，應執行28年8月。

由於毛畯珅的羈押期限即將屆滿，台灣高等法院今天提訊毛畯珅，毛男面對媒體詢問是否仍認為自己沒錯等問題時均未予回應。