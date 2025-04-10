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新北蘆洲首座社宅共構公有停車場 拚118年完工

中央社／ 新北10日電

新北市蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅今天舉行開工動土典禮，新北市政府城鄉發展局表示，這是蘆洲區首座社宅，將提供456戶，預計民國118年完工。

新北市城鄉局發布新聞稿指出，蘆洲光華社宅基地位在蘆洲區三民路與永平街交叉口，鄰近捷運新蘆線蘆洲站及未來五股泰山輕軌F05站，周邊有公園綠地，基地500公尺內有忠義國小、鷺江國中及蘆洲國民運動中心，生活機能佳。

針對蘆洲光華社宅的規劃，新北市城鄉局表示，將興建地上17層、地下3層，提供456戶，分別為經濟房型92戶、1房型247戶、2房型104戶、3房型13戶；共構公有停車場，提供430席汽車停車位及480席機車停車位。

另外，整合公共托育中心、公共化幼兒園、社區長照機構、身心障礙者社區式日間照顧中心與里民活動中心，並再造三民公園，打造機能便捷、全齡安居的青年社會住宅。

新北市城鄉局指出，未來社宅將循住宅法相關規定採「只租不售」方式興辦，並以「租金分級」方式，根據申請人所得狀態訂分不同租金，期盼為在地青年提供安心、可負擔的居住選擇。

社宅 青年

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