拚孵新北大巨蛋 侯友宜明赴日考察東京巨蛋

新北市長侯友宜安排本月11日至15日偕新北市議會出訪日本。新北市府天表示，侯友宜除與議長蔣根煌及議員們拜會友好城市外，也預計前往社會福祉法人善光會考察長照設施，並參訪東京巨蛋、西武巨蛋（Belluna巨蛋），把國際經驗納入新北大巨蛋規畫興建參考，同時也會前往神奈川縣拜會與交流。

新北市新聞局指出，侯市長明早從松山機場搭機飛往日本，預計中午抵達東京羽田機場，隨即展開考察與拜會行程。面對高齡化社會來臨，為強化新北市長期照顧服務與智慧科技應用，將參訪日本善光會，實際了解高齡照護與科技整合方面的創新作為。

重大建設方面，規畫考察東京巨蛋、西武巨蛋，聚焦場館規畫、商業發展模式及場館多功能使用等面向，期待廣納不同巨蛋的設計優點，並融入台灣熱情的棒球文化，把打造一座具專業賽事與商業活力的新北大巨蛋，成為新北下一個國際級地標。

此外，新北市與神奈川縣長年互動密切，不僅議會之間締結為「姊妹會」，雙方政府也在消防、教育等領域簽署合作協定、展開多次實質交流。侯友宜也在本次出訪期間，拜會神奈川縣知事黑岩祐治，進一步深化台日地方政府情誼。

此次出訪日本聚焦長照、巨蛋建設、消防合作等議題，隨侯友宜出訪成員包括副秘書長柯慶忠、衛生局長陳潤秋、體育局長洪玉玲、消防局長陳崇岳，市府團隊將透過交流互訪，為新北未來發展汲取寶貴經驗，持續推動城市進步與市民福祉。